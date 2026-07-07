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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.38 WIB

Resep Telur Rebus Kuah Tomat, Menu Praktis Tanpa Minyak yang Gurih dan Segar

Potret telur rebus kuah tomay tanpa minyak goreng dengan rasa gurih dan segar. (Sumber: instagram.com/@krisbtr) - Image

Potret telur rebus kuah tomay tanpa minyak goreng dengan rasa gurih dan segar. (Sumber: instagram.com/@krisbtr)

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Bahan-Bahan
3 butir telur
2 buah tomat
300 ml air
5 siung bawang merah
3 siung bawang putih
1/2 sdm katsuo dashi
1/2 sdt lada bubuk

Cara Membuat Telur Rebus Kuah Tomat
1. Rebus Telur
Rebus telur hingga matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, kupas kulit telur dan sisihkan.
2. Siapkan Bumbu
Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan tomat.
3. Buat Kuah
Didihkan 300 ml air dalam panci.
Masukkan bawang merah, bawang putih, dan tomat. Masak hingga tomat mulai lunak dan mengeluarkan sari alaminya.
4. Tambahkan Bumbu
Masukkan katsuo dashi dan lada bubuk.
Aduk hingga seluruh bumbu larut dan kuah terasa gurih.
5. Masukkan Telur
Tambahkan telur rebus ke dalam kuah.
Masak beberapa menit agar telur menyerap cita rasa kuah.
6. Penyajian
Angkat dan sajikan selagi hangat.
Nikmati bersama nasi putih hangat untuk pengalaman makan yang lebih nikmat.

Gunakan tomat yang matang agar rasa asam dan manis alaminya lebih keluar. Jika menyukai rasa yang lebih segar, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis sesaat sebelum disajikan.

Anda juga dapat merebus telur sedikit lebih lama agar teksturnya lebih padat dan cocok dipadukan dengan kuah.

Telur Rebus Kuah Tomat sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat, tumis sayuran, tahu kukus, atau lalapan segar.

Sebagai pelengkap, Anda juga bisa menambahkan daun bawang iris atau cabai rawit untuk memberikan aroma dan sensasi pedas yang lebih kuat.

Telur Rebus Kuah Tomat membuktikan bahwa masakan tanpa minyak tetap bisa terasa lezat dan menggugah selera. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, hidangan ini dapat menjadi alternatif menu rumahan yang sehat, hemat, dan mengenyangkan.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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