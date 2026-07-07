Resep Sambal Cumi Pedas Daun Jeruk, Rahasia Cumi Empuk dan Anti Alot

Potret sambal cumi daun jeruk dengan trik anti alot pedas aroma daun jeruk. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
Bahan-Bahan
Bahan Cumi
500 gram cumi
1 sdt baking soda
1 sdt garam
Bahan Sambal
8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
10 buah cabai rawit merah
7 buah cabai rawit hijau
2 buah cabai merah keriting
2 buah cabai hijau keriting
Bumbu Tambahan
5 lembar daun jeruk
1/2 sdt garam
1/2 sdt gula
1/2 sdt penyedap rasa
Cara Membuat Sambal Cumi Empuk
1. Siapkan Cumi
Bersihkan cumi hingga benar-benar bersih.
Lumuri dengan baking soda dan garam, lalu diamkan selama sekitar 15 menit.
Setelah itu, bilas hingga bersih dan tiriskan.
2. Siapkan Sambal
Masukkan bawang merah, bawang putih, dan seluruh cabai ke dalam chopper atau blender.
Haluskan secara kasar agar tekstur sambal tetap terasa.
3. Tumis Sambal
Panaskan minyak secukupnya.
Tumis sambal bersama daun jeruk hingga matang, harum, dan minyak mulai terpisah dari bumbu.
4. Masukkan Cumi
Masukkan cumi ke dalam tumisan sambal.
Aduk hingga cumi berubah warna.
5. Bumbui
Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa.
Masak selama sekitar 3-5 menit hingga bumbu meresap.
Hindari memasak terlalu lama agar tekstur cumi tetap empuk.
6. Penyajian
Angkat dan sajikan sambal cumi selagi hangat bersama nasi putih.
Jangan memasak cumi terlalu lama karena teksturnya dapat menjadi keras dan alot. Setelah cumi berubah warna dan matang, sebaiknya segera angkat.
Selain itu, proses marinasi singkat menggunakan baking soda dapat membantu menghasilkan tekstur yang lebih empuk. Pastikan cumi dibilas bersih sebelum dimasak agar tidak meninggalkan rasa pahit.
Sambal cumi sangat cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, lalapan segar, timun, kemangi, maupun telur dadar.
Untuk menambah kenikmatan, Anda juga bisa menyajikannya bersama ikan asin, tahu goreng, atau tempe goreng.
Sambal Cumi Daun Jeruk merupakan pilihan lauk yang sederhana tetapi kaya rasa. Dengan tekstur cumi yang empuk, sambal yang pedas, dan aroma daun jeruk yang harum, hidangan ini dijamin mampu membuat makan menjadi lebih berselera dan berpotensi membuat Anda menambah nasi.
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