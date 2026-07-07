Resep Sambal Cumi Pedas Daun Jeruk, Rahasia Cumi Empuk dan Anti Alot



Bahan-Bahan

Bahan Cumi

500 gram cumi

1 sdt baking soda

1 sdt garam



Bahan Sambal

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

10 buah cabai rawit merah

7 buah cabai rawit hijau

2 buah cabai merah keriting

2 buah cabai hijau keriting



Bumbu Tambahan

5 lembar daun jeruk

1/2 sdt garam

1/2 sdt gula

1/2 sdt penyedap rasa



Cara Membuat Sambal Cumi Empuk

1. Siapkan Cumi

Bersihkan cumi hingga benar-benar bersih.

Lumuri dengan baking soda dan garam, lalu diamkan selama sekitar 15 menit.

Setelah itu, bilas hingga bersih dan tiriskan.

2. Siapkan Sambal

Masukkan bawang merah, bawang putih, dan seluruh cabai ke dalam chopper atau blender.

Haluskan secara kasar agar tekstur sambal tetap terasa.

3. Tumis Sambal

Panaskan minyak secukupnya.

Tumis sambal bersama daun jeruk hingga matang, harum, dan minyak mulai terpisah dari bumbu.

4. Masukkan Cumi

Masukkan cumi ke dalam tumisan sambal.

Aduk hingga cumi berubah warna.

5. Bumbui

Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa.

Masak selama sekitar 3-5 menit hingga bumbu meresap.

Hindari memasak terlalu lama agar tekstur cumi tetap empuk.

6. Penyajian

Angkat dan sajikan sambal cumi selagi hangat bersama nasi putih.



Jangan memasak cumi terlalu lama karena teksturnya dapat menjadi keras dan alot. Setelah cumi berubah warna dan matang, sebaiknya segera angkat.



Selain itu, proses marinasi singkat menggunakan baking soda dapat membantu menghasilkan tekstur yang lebih empuk. Pastikan cumi dibilas bersih sebelum dimasak agar tidak meninggalkan rasa pahit.



Sambal cumi sangat cocok dipadukan dengan nasi putih hangat, lalapan segar, timun, kemangi, maupun telur dadar.



Untuk menambah kenikmatan, Anda juga bisa menyajikannya bersama ikan asin, tahu goreng, atau tempe goreng.



Sambal Cumi Daun Jeruk merupakan pilihan lauk yang sederhana tetapi kaya rasa. Dengan tekstur cumi yang empuk, sambal yang pedas, dan aroma daun jeruk yang harum, hidangan ini dijamin mampu membuat makan menjadi lebih berselera dan berpotensi membuat Anda menambah nasi.