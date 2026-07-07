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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.49 WIB

Resep Korean Garlic Cheese Bread, Roti Lembut dengan Isian Keju Lumer yang Viral

Potret Korean Garlic Cheese Bread dengan isian keju lumer dan garlic butter gurih. (Sumber: instagram.com/@hailaibakery) - Image

Potret Korean Garlic Cheese Bread dengan isian keju lumer dan garlic butter gurih. (Sumber: instagram.com/@hailaibakery)

Bahan-Bahan
Bahan Olesan Garlic Butter
Mentega cair
Telur
Kental manis
Bawang putih cincang
Parsley kering

Bahan Isian Keju
Keju oles
Gula halus
Kental manis
Susu cair

Bahan Utama
Roti toast atau roti gandum

Cara Membuat Korean Garlic Cheese Bread
1. Siapkan Isian Keju
Campurkan keju oles, gula halus, kental manis, dan sedikit susu cair.
Aduk hingga teksturnya lembut dan mudah dioleskan atau dimasukkan ke dalam piping bag.
2. Buat Olesan Garlic Butter
Campurkan mentega cair, telur, kental manis, bawang putih cincang, dan parsley kering.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
3. Siapkan Roti
Potong roti menjadi beberapa bagian tanpa memutus bagian bawahnya agar bentuk roti tetap utuh.
4. Isi dengan Krim Keju
Masukkan campuran keju ke setiap celah roti hingga merata.
5. Baluri Garlic Butter
Celupkan atau olesi seluruh permukaan roti dengan campuran garlic butter hingga rata.
6. Panggang
Panggang roti menggunakan oven atau air fryer hingga permukaannya berwarna keemasan dan aromanya harum.
7. Penyajian
Sajikan Korean Garlic Cheese Bread selagi hangat agar tekstur roti tetap lembut dan isiannya masih lumer.

Gunakan roti yang memiliki tekstur lembut namun cukup padat agar tidak mudah hancur saat diberi isian. Pastikan campuran garlic butter meresap hingga ke sela-sela roti agar rasa gurihnya lebih maksimal.

Jika menyukai rasa bawang yang lebih kuat, Anda dapat menambahkan lebih banyak bawang putih cincang ke dalam campuran olesan.

Korean Garlic Cheese Bread cocok dijadikan menu sarapan, camilan sore, atau bekal praktis.

Roti ini sangat nikmat dipadukan dengan kopi, teh hangat, susu, maupun minuman cokelat. Anda juga dapat menyajikannya bersama sup krim atau salad sebagai menu brunch.

Korean Garlic Cheese Bread menjadi bukti bahwa perpaduan rasa manis, gurih, dan creamy dapat menghasilkan camilan yang begitu memikat. Dengan bahan yang sederhana dan proses yang praktis, Anda bisa menghadirkan roti ala bakery Korea langsung dari rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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