Resep Padakjeon atau Pancake Daging Korea, Renyah di Luar dan Juicy di Dalam

Potret padakjeon atau pancake daging Korea dengan ayam cincang yang juicy (Instagram @fanimci5)
JawaPos.com - Masakan Korea tidak hanya identik dengan kimchi atau tteokbokki. Salah satu hidangan yang patut dicoba adalah Padakjeon, pancake gurih yang berisi daging cincang dan daun bawang. Teksturnya renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut dan juicy di dalam, apalagi jika disantap bersama saus cocolan yang gurih, asam, dan sedikit pedas.
Resep dari akun Instagram chef @fanimci5 ini menggunakan dada ayam cincang yang dibumbui sederhana, kemudian dicampur dengan adonan tepung dan dimasak hingga kecokelatan. Hasilnya adalah menu praktis yang cocok untuk makan siang, makan malam, atau camilan mengenyangkan.
Padakjeon memiliki perpaduan tekstur yang unik. Bagian luar terasa renyah berkat campuran tepung tapioka dan maizena, sementara bagian dalam tetap lembut karena menggunakan ayam cincang.
Saus cocolannya yang terbuat dari kecap asin, cuka beras, minyak wijen, dan cabai bubuk memberikan rasa segar yang membuat setiap gigitan semakin nikmat.
Bahan-Bahan
Bahan Saus Cocolan
2½ sdm kecap asin (dark soy sauce sesuai resep)
1 sdm cuka beras
1/2 sdt minyak wijen
1 sdt bubuk cabai
1 sdt gula palem
Bahan Adonan Tepung
3½ sdm tepung tapioka
1½ sdm tepung maizena
75 ml air
Bahan Marinasi Ayam
175 gram dada ayam cincang
2 siung bawang putih, parut
1/2 sdt saus tiram
1/4 sdt minyak wijen
1/4 sdt merica bubuk
1/2 sdt kaldu bubuk
Pelengkap
Daun bawang secukupnya
Minyak goreng sekitar 45 ml
Cara Membuat Padakjeon
1. Buat Saus Cocolan
Campurkan kecap asin, cuka beras, minyak wijen, bubuk cabai, dan gula palem.
Aduk hingga gula larut, lalu sisihkan.
2. Siapkan Adonan Tepung
Campurkan tepung tapioka, tepung maizena, dan air.
Aduk hingga rata, lalu diamkan selama 15 menit.
Setelah itu, buang air bening yang mengendap di bagian atas adonan.
3. Marinasi Ayam
Campurkan ayam cincang dengan bawang putih parut, saus tiram, minyak wijen, merica, dan kaldu bubuk.
Aduk hingga semua bumbu tercampur merata.
4. Campurkan Adonan
Masukkan adonan tepung ke dalam ayam yang sudah dimarinasi.
Aduk hingga menjadi adonan yang menyatu.
5. Masak Pancake
Panaskan minyak dalam wajan.
Tuang adonan dan ratakan membentuk pancake.
Masak sekitar 6 menit di setiap sisi atau hingga berwarna keemasan dan matang sempurna.
6. Tambahkan Daun Bawang
Taburkan irisan daun bawang di atas pancake menjelang matang agar aromanya tetap segar.
7. Sajikan
Potong-potong Padakjeon, lalu sajikan bersama saus cocolan.
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