Resep Padakjeon atau Pancake Daging Korea, Renyah di Luar dan Juicy di Dalam

JawaPos.com - Masakan Korea tidak hanya identik dengan kimchi atau tteokbokki. Salah satu hidangan yang patut dicoba adalah Padakjeon, pancake gurih yang berisi daging cincang dan daun bawang. Teksturnya renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut dan juicy di dalam, apalagi jika disantap bersama saus cocolan yang gurih, asam, dan sedikit pedas.

Resep dari akun Instagram chef @fanimci5 ini menggunakan dada ayam cincang yang dibumbui sederhana, kemudian dicampur dengan adonan tepung dan dimasak hingga kecokelatan. Hasilnya adalah menu praktis yang cocok untuk makan siang, makan malam, atau camilan mengenyangkan.

Padakjeon memiliki perpaduan tekstur yang unik. Bagian luar terasa renyah berkat campuran tepung tapioka dan maizena, sementara bagian dalam tetap lembut karena menggunakan ayam cincang.

Saus cocolannya yang terbuat dari kecap asin, cuka beras, minyak wijen, dan cabai bubuk memberikan rasa segar yang membuat setiap gigitan semakin nikmat.

Bahan-Bahan

Bahan Saus Cocolan

2½ sdm kecap asin (dark soy sauce sesuai resep)

1 sdm cuka beras

1/2 sdt minyak wijen

1 sdt bubuk cabai

1 sdt gula palem

Bahan Adonan Tepung

3½ sdm tepung tapioka

1½ sdm tepung maizena

75 ml air

Bahan Marinasi Ayam

175 gram dada ayam cincang

2 siung bawang putih, parut

1/2 sdt saus tiram

1/4 sdt minyak wijen

1/4 sdt merica bubuk

1/2 sdt kaldu bubuk

Pelengkap

Daun bawang secukupnya

Minyak goreng sekitar 45 ml