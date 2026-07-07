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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.33 WIB

Resep Double Smashed Burger, Burger Homemade Juicy dengan Keju Lumer dan Saus Special

Potret double smashed burger dengan daging sapi juicy lengkap dengan saus, keju, serta saus spesial. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10) - Image

Potret double smashed burger dengan daging sapi juicy lengkap dengan saus, keju, serta saus spesial. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)

Bahan-Bahan
Bahan Burger
Brioche buns
Daging sapi giling
Garam secukupnya
Keju slice
Pickled jalapeños
Pickled cucumber

Bawang Bombay Karamel
2 buah bawang bombay
1 sdt garam
2 sdm butter

Bahan Saus
2 sdm mayonaise
1 sdm chili sauce
1 sdm kecap Inggris
1 sdt garam
1/2 sdt lada hitam
1 sdt bawang putih bubuk
1 sdt bawang bombay bubuk
1/2 sdt paprika bubuk
1 sdm air pickled jalapeños (opsional)

Cara Membuat Double Smashed Burger
1. Siapkan Saus
Campurkan mayonaise, chili sauce, kecap Inggris, garam, lada hitam, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, paprika bubuk, dan air pickled jalapeños.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, lalu sisihkan.
2. Buat Bawang Bombay Karamel
Iris tipis bawang bombay.
Lelehkan butter di atas wajan, lalu masukkan bawang bombay dan garam.
Masak dengan api kecil hingga bawang menjadi lunak, harum, dan berwarna kecokelatan.
3. Masak Daging
Bentuk daging sapi giling menjadi bulatan.
Panaskan wajan atau grill pan hingga sangat panas.
Letakkan daging, kemudian tekan hingga pipih menggunakan spatula atau alat penekan burger.
Taburkan sedikit garam, lalu masak hingga bagian bawah berwarna kecokelatan.
Balik daging, kemudian letakkan keju slice di atasnya hingga meleleh.
4. Siapkan Roti
Panggang brioche buns dengan sedikit butter hingga bagian dalamnya berwarna keemasan.
5. Susun Burger
Oleskan saus pada bagian bawah roti.
Tambahkan dua lapis daging dan keju, bawang bombay karamel, pickled cucumber, dan pickled jalapeños.
Tutup dengan bagian atas brioche bun.

Gunakan daging sapi dengan kandungan lemak sekitar 20 persen agar hasil burger tetap juicy. Pastikan permukaan wajan benar-benar panas sebelum daging ditekan untuk menghasilkan lapisan karamelisasi yang maksimal.

Hindari terlalu sering membalik daging agar sari daging tidak banyak keluar selama proses memasak.

Double Smashed Burger paling nikmat disajikan bersama kentang goreng, onion rings, atau coleslaw.

Untuk minuman pendamping, es teh, soda, milkshake, atau root beer dapat menjadi pilihan yang sempurna.

Double Smashed Burger menawarkan perpaduan rasa gurih, juicy, creamy, dan sedikit pedas dalam satu gigitan. Dengan teknik memasak yang sederhana namun efektif, Anda dapat menghadirkan burger berkualitas restoran langsung dari dapur rumah sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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