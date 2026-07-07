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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.53 WIB

Resep Ayam Goreng Kunyit, Lauk Aromatik dengan Bumbu Rempah yang Gurih dan Wangi

Potret ayam goreng kunyit dengan bumbu rempah yang gurih dan aromatik. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s) - Image

Potret ayam goreng kunyit dengan bumbu rempah yang gurih dan aromatik. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)

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Bahan-Bahan
Bahan Utama
500 gram paha ayam fillet
Daun bawang secukupnya

Bahan Marinasi
1 sdt bawang putih bubuk
2 sdt kunyit bubuk
1 sdt ketumbar bubuk
1 sdt bubuk kari
1 1/2 sdt kaldu jamur
1/2 sdt merica bubuk
1/2 sdt garam
1/2 sdt gula pasir
1 sdm saus tiram
50 ml air
1 sdm tepung maizena

Cara Membuat Ayam Goreng Kunyit
1. Siapkan Ayam
Potong paha ayam fillet menjadi ukuran sekali makan agar bumbu lebih mudah meresap.
2. Marinasi Ayam
Campurkan bawang putih bubuk, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, bubuk kari, kaldu jamur, merica, garam, gula, saus tiram, air, dan tepung maizena.
Masukkan potongan ayam ke dalam campuran bumbu, lalu aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi dengan baik.
Diamkan selama minimal 30 menit agar bumbu meresap sempurna.
3. Goreng Ayam
Panaskan minyak secukupnya.
Goreng ayam dengan api sedang hingga matang, berwarna kuning keemasan, dan bagian luarnya sedikit renyah.
Angkat dan tiriskan.
4. Tambahkan Daun Bawang
Taburkan irisan daun bawang di atas ayam goreng atau tumis sebentar bersama ayam sebelum disajikan agar aromanya semakin harum.
5. Penyajian
Sajikan ayam goreng kunyit selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat tekstur daging lebih lembut dibandingkan dada ayam. Jangan menggoreng dengan api terlalu besar agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum matang.

Proses marinasi minimal 30 menit juga sangat penting untuk menghasilkan rasa yang lebih meresap.

Ayam Goreng Kunyit sangat cocok disajikan bersama nasi hangat, sambal, lalapan, acar timun, atau telur dadar.

Anda juga dapat menambahkan irisan cabai rawit dan perasan jeruk limau untuk memberikan sensasi rasa yang lebih segar dan pedas.

Ayam Goreng Kunyit merupakan pilihan lauk sederhana yang menawarkan cita rasa kaya rempah dan aroma yang khas. Dengan tekstur ayam yang juicy dan bumbu yang meresap, hidangan ini cocok menjadi menu andalan keluarga maupun bekal sehari-hari.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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