Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 8 Juli 2026 | 07.00 WIB

Resep Ayam Kukus Cabe Daun Jeruk, Lauk Sehat yang Gurih, Wangi, dan Pedas Nagih

Potret ayam kukus cabe daun jeruk yang gurih, pedas, dan harum (Instagram @hendrikpyong) - Image

Potret ayam kukus cabe daun jeruk yang gurih, pedas, dan harum (Instagram @hendrikpyong)

JawaPos.com - Jika ingin menikmati olahan ayam yang lebih sehat tanpa mengurangi cita rasa, Ayam Kukus Cabe Daun Jeruk bisa menjadi pilihan menu yang patut dicoba. Proses memasak dengan cara dikukus membuat daging ayam tetap lembut dan juicy, sementara perpaduan cabai serta daun jeruk menghadirkan aroma harum yang menggugah selera.

Resep ala Instagram @hendrikpyong ini menggunakan paha ayam fillet yang dimarinasi dengan bumbu sederhana, kemudian dikukus bersama bumbu cabai dan daun jeruk hingga meresap sempurna. Hasilnya adalah lauk rumahan yang praktis, rendah minyak, tetapi tetap kaya rasa.

Berbeda dari ayam goreng, ayam kukus mempertahankan kelembapan alami daging sehingga teksturnya lebih empuk. Tambahan daun jeruk memberikan aroma segar yang khas, sedangkan campuran cabai, bawang merah, dan bawang putih membuat rasanya gurih dengan sensasi pedas yang pas.

Karena dimasak tanpa digoreng, menu ini juga cocok bagi Anda yang ingin mengurangi konsumsi minyak tanpa mengorbankan kenikmatan makanan.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
350 gram paha ayam fillet
1 buah jeruk nipis
12 lembar daun jeruk

Bumbu Marinasi
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt garam
1 sdt gula
1 sdm kecap manis
1 sdm saus tiram

Bumbu Cabai
7 buah cabai merah keriting
5 buah cabai rawit
4 siung bawang putih
8 siung bawang merah

Pelengkap (Opsional)
1 batang serai, memarkan

Cara Membuat Ayam Kukus Cabe Daun Jeruk
1. Marinasi Ayam
Lumuri paha ayam fillet dengan perasan jeruk nipis, kaldu jamur, garam, gula, kecap manis, dan saus tiram.
Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu lebih meresap.
2. Haluskan Bumbu
Haluskan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah menggunakan blender atau chopper.
3. Campurkan dengan Ayam
Masukkan bumbu halus ke dalam ayam yang sudah dimarinasi.
Tambahkan daun jeruk yang sudah disobek-sobek agar aromanya lebih keluar. Jika suka, tambahkan serai yang telah dimemarkan.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Kukus
Pindahkan ayam ke dalam wadah tahan panas.
Kukus selama 20-25 menit atau hingga ayam matang sempurna.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Sobek atau remas daun jeruk sebelum dicampurkan ke dalam ayam agar minyak alaminya keluar dan aromanya lebih kuat. Marinasi ayam minimal 20 menit juga membantu bumbu meresap hingga ke dalam daging.

Jika ingin rasa yang lebih segar, tambahkan perasan jeruk limau sesaat sebelum disajikan. Aroma citrusnya akan berpadu sempurna dengan daun jeruk dan cabai, membuat hidangan semakin menggugah selera.

Gunakan paha ayam fillet karena teksturnya lebih juicy dibandingkan dada ayam sehingga tetap lembut setelah dikukus.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Resep Sambal Cumi Pedas Daun Jeruk, Rahasia Cumi Empuk dan Anti Alot - Image
Kuliner

Resep Sambal Cumi Pedas Daun Jeruk, Rahasia Cumi Empuk dan Anti Alot

Selasa, 7 Juli 2026 | 15.29 WIB

Resep Ayam Santan Pedas yang Gurih dan Lezat, Dijamin Bikin Nafsu Makan Bertambah - Image
Kuliner

Resep Ayam Santan Pedas yang Gurih dan Lezat, Dijamin Bikin Nafsu Makan Bertambah

Selasa, 7 Juli 2026 | 06.27 WIB

Resep Nasi Goreng Jepang yang Praktis, Gurih, dan Mudah Dibuat di Rumah - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Jepang yang Praktis, Gurih, dan Mudah Dibuat di Rumah

Selasa, 7 Juli 2026 | 06.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore