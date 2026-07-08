Resep Bihun Kuah Telur Topping Komplit, Menu Hangat yang Gurih dan Mengenyangkan

Potret bihun kuah telur yang berisi banyak topping untuk keluarga (Instagram @jesselyn.mci8)
JawaPos.com - Semangkuk bihun kuah hangat selalu menjadi pilihan yang pas untuk dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap makanan berkuah yang praktis. Bihun Kuah Telur dengan aneka topping seperti bakso, sosis, ayam, udang, hingga fishcake menawarkan cita rasa gurih yang kaya dan tekstur yang beragam dalam setiap suapan.
Resep dari akun Instagram chef @jesselyn.mci8 ini memadukan kuah kaldu yang ringan dengan telur yang menghasilkan tekstur lembut, ditambah sayuran hijau dan berbagai pilihan protein. Hasilnya adalah hidangan rumahan yang sederhana, tetapi terasa seperti menu di restoran.
Menu ini sangat fleksibel karena topping dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah. Kombinasi bihun yang lembut, kuah gurih, telur, dan aneka pelengkap membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus kaya rasa.
Selain mudah dibuat, resep ini juga cocok dijadikan menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Bahan-Bahan
Bihun secukupnya
1 sdm minyak goreng
1 sdm minyak wijen
Bakso secukupnya
Sosis secukupnya
Ayam atau udang secukupnya
Fishcake secukupnya
2-3 siung bawang putih
3-4 siung bawang merah
300-450 ml air
Kailan, pakcoy, atau sayuran hijau lainnya
Cabai rawit sesuai selera
1 sdt lada bubuk
1 sdt garam
Sejumput gula
1-2 sdt kaldu jamur atau penyedap
1-2 sdm kecap asin
Larutan tepung maizena secukupnya
2 butir telur, kocok lepas
Bawang merah goreng
Bawang putih goreng
Cara Membuat Bihun Kuah Telur
1. Siapkan Bihun
Seduh atau rebus bihun hingga lunak sesuai petunjuk pada kemasan, lalu tiriskan.
2. Tumis Bumbu
Panaskan minyak goreng dan minyak wijen.
Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.
3. Masukkan Topping
Tambahkan bakso, sosis, ayam atau udang, serta fishcake.
Masak hingga seluruh bahan mulai matang.
4. Buat Kuah
Tuang air, lalu didihkan.
Masukkan sayuran hijau dan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
5. Bumbui
Tambahkan lada, garam, gula, kaldu jamur, dan kecap asin.
Aduk hingga bumbu larut dan koreksi rasa.
6. Kentalkan Kuah
Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kuah sedikit mengental.
7. Masukkan Telur
Tuang telur yang sudah dikocok perlahan ke dalam kuah sambil diaduk perlahan agar terbentuk serat-serat telur yang lembut.
8. Sajikan
Masukkan bihun ke dalam mangkuk.
Siram dengan kuah beserta topping.
Taburi bawang merah goreng dan bawang putih goreng sebelum disajikan.
Gunakan minyak wijen secukupnya agar aroma kuah lebih harum tanpa mendominasi rasa. Tambahkan kaldu ayam atau kaldu udang jika ingin rasa kuah semakin kaya.
Anda juga bisa menambahkan jamur, tahu sutra, atau irisan cabai segar agar rasa dan tekstur bihun kuah semakin kaya serta lebih sesuai dengan selera keluarga.
Agar telur membentuk serat yang cantik, tuangkan perlahan ke dalam kuah yang sedang mendidih sambil diaduk perlahan.
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