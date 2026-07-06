Resep Ayam Santan Pedas yang Gurih dan Lezat, Dijamin Bikin Nafsu Makan Bertambah

Resep Ayam Santan Pedas yang Enak dan Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com - Ayam santan pedas menjadi salah satu menu rumahan yang patut dicoba karena menawarkan perpaduan rasa gurih dari santan dan sensasi pedas yang menggugah selera. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat sehingga membuat waktu makan terasa lebih nikmat.
Selain pas disajikan sebagai menu makan siang, ayam santan pedas juga bisa menjadi pilihan hidangan makan malam untuk dinikmati bersama keluarga.
Cita rasa masakan ini semakin istimewa berkat racikan bumbu dan rempah yang meresap hingga ke dalam daging ayam, menghasilkan tekstur yang empuk dengan rasa yang kaya.
Mengutip kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam santan pedas yang mudah diikuti untuk dibuat sendiri di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat ayam santan pedas:
· 1 kg paha ayam
· 1,5 liter santan dari ½ butir kelapa
· 25 gram cabe rawit merah
· 1 batang sereh
· 4 lembar daun salam
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