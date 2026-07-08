Resep Creamy Kimchi Udon, Mi Udon Kuah Krim Pedas Gurih ala Jepang-Korea

JawaPos.com - Bagi pencinta hidangan mi dengan cita rasa creamy dan sedikit pedas, Creamy Kimchi Udon bisa menjadi menu yang wajib dicoba. Perpaduan udon yang kenyal, kimchi yang asam segar, miso yang kaya umami, serta saus krim yang lembut menciptakan hidangan fusion Jepang-Korea yang sederhana tetapi terasa istimewa.

Resep ala Instagram @brendan_pang ini cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam karena proses memasaknya hanya membutuhkan waktu sekitar 15–20 menit. Meski menggunakan bahan yang sederhana, rasanya tetap kaya dan mengenyangkan.

Perpaduan kimchi dan krim mungkin terdengar tidak biasa, tetapi keduanya saling melengkapi. Kimchi memberikan rasa asam dan pedas yang menyegarkan, sementara krim membuat saus terasa lebih lembut dan creamy.

Ditambah miso yang kaya rasa umami serta jamur yang juicy, hidangan ini menghasilkan kombinasi rasa gurih, pedas, dan sedikit asam yang seimbang.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

2 bungkus udon beku

1 sdm mentega

2 siung bawang putih, cincang halus

2-3 batang daun bawang, iris

1/2 sdm miso paste

1/4 cangkir kimchi, cincang

Segenggam jamur (enoki, shimeji, atau jamur sesuai selera)

1/3 cangkir cooking cream atau thickened cream

Pelengkap

Wijen putih sangrai

Irisan daun bawang

Cara Membuat Creamy Kimchi Udon

1. Rebus Udon

Masak udon sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang.

Tiriskan dan sisihkan.

2. Tumis Bumbu

Lelehkan mentega dalam wajan dengan api sedang.

Masukkan bawang putih, daun bawang, dan miso paste.

Tumis sekitar 1 menit hingga harum.

3. Masukkan Kimchi dan Jamur

Tambahkan kimchi cincang dan jamur.

Masak selama 2-3 menit hingga jamur mulai layu dan aroma kimchi keluar.

4. Tuang Krim

Masukkan cooking cream, lalu aduk hingga tercampur rata.

Masak dengan api kecil hingga saus mulai mendidih perlahan.

5. Campurkan Udon

Masukkan udon yang telah direbus.

Aduk hingga seluruh mi terbalut saus creamy secara merata.

6. Sajikan

Angkat, lalu taburi dengan wijen sangrai dan irisan daun bawang sebelum disajikan.

Gunakan kimchi yang sudah difermentasi dengan baik agar rasa asamnya lebih kuat dan seimbang dengan saus krim.