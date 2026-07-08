Resep Minced Meat with Potatoes, Tumis Daging Cincang dan Kentang yang Gurih dan Praktis

Potret minced meat with potatoes yang cocok untuk lauk makan sehari-hari (Instagram @tris.anggg)
JawaPos.com - Sedang mencari ide lauk sederhana yang mengenyangkan tetapi tetap lezat? Minced Meat with Potatoes bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan daging cincang yang gurih dengan kentang yang lembut menghasilkan hidangan rumahan yang kaya rasa dan cocok disantap kapan saja.
Resep ala Instagram @tris.anggg ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Saus berbahan dasar kecap asin, saus tiram, dan lada putih memberikan cita rasa gurih dengan sentuhan manis yang meresap ke dalam daging dan kentang.
Menu ini memiliki keseimbangan tekstur yang menarik. Daging cincang terasa lembut dan juicy, sementara kentang menyerap saus sehingga menjadi lebih gurih di setiap gigitan.
Selain proses memasaknya cepat, resep ini juga cocok dijadikan lauk makan siang, makan malam, maupun bekal karena tetap nikmat saat sudah tidak terlalu panas.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
250-300 gram daging cincang
3-4 buah kentang
Bawang putih secukupnya, cincang
Daun bawang secukupnya, iris
Bahan Saus
1 sdm kecap asin
1/2 sdm saus tiram
2 sdm kecap asin hitam (dark soy sauce)
1/2 sdt lada putih bubuk
1/2 mangkuk air
4 sdm larutan tepung maizena (opsional, untuk mengentalkan saus)
Cara Membuat Minced Meat with Potatoes
1. Siapkan Kentang
Kupas kentang, lalu potong dadu berukuran sedang.
Goreng sebentar atau rebus hingga setengah matang agar lebih cepat empuk saat dimasak bersama saus.
2. Tumis Bawang Putih
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.
3. Masak Daging
Masukkan daging cincang dan tumis hingga berubah warna serta matang.
Aduk sesekali agar daging tidak menggumpal.
4. Tambahkan Kentang
Masukkan kentang ke dalam wajan dan aduk hingga tercampur rata dengan daging.
5. Tuang Saus
Campurkan kecap asin, saus tiram, dark soy sauce, lada putih, dan air.
Tuangkan ke dalam wajan, lalu masak hingga kentang empuk dan bumbu meresap.
6. Kentalkan Saus
Jika menginginkan saus yang lebih kental, tambahkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga mencapai kekentalan yang diinginkan.
7. Sajikan
Taburkan irisan daun bawang sebelum diangkat, lalu sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Gunakan daging dengan sedikit kandungan lemak agar hasilnya tetap juicy. Kentang sebaiknya digoreng atau direbus terlebih dahulu supaya teksturnya tidak mudah hancur saat dimasak bersama saus.
Jika ingin rasa yang lebih kaya, tambahkan sedikit minyak wijen atau taburan biji wijen sangrai sesaat sebelum disajikan.
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