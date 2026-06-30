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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 30 Juni 2026 | 16.20 WIB

13 Rekomendasi Wisata Terbaik di Malang, Wajib Masuk Daftar Liburan Bersama Anak dan Keluarga

Destinasi wisata Jatim Park 1. (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Destinasi wisata Jatim Park 1. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.Com - Kota Malang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur yang selalu berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah.

Dikenal dengan udara yang sejuk, panorama alam yang memukau, serta pilihan tempat wisata yang sangat beragam, kota ini menawarkan pengalaman liburan yang cocok untuk segala usia.

Mulai dari wisata edukasi, taman rekreasi, pegunungan, hingga destinasi kekinian yang ramah anak, Malang memiliki banyak pilihan menarik untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.

Tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, berbagai objek wisata di Malang juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Anak-anak dapat bermain sambil belajar di tempat wisata edukatif, sementara orang dewasa bisa menikmati keindahan alam, berburu spot foto Instagramable, atau mencicipi aneka kuliner khas Malang yang menggugah selera.

Kombinasi inilah yang membuat Malang menjadi tujuan liburan keluarga yang selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan maupun musim liburan.

Menariknya, setiap destinasi wisata di Malang memiliki daya tarik tersendiri. Ada yang menawarkan wahana permainan seru, kebun binatang modern, taman bunga yang cantik, hingga wisata alam dengan panorama pegunungan yang menenangkan.

Selain itu, akses menuju berbagai tempat wisata juga semakin mudah dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang.

Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan bersama anak dan keluarga, Malang bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat.

Dengan banyaknya pilihan tempat wisata, Anda dapat menyesuaikan tujuan perjalanan sesuai usia anak, anggaran, maupun aktivitas yang diinginkan.

Lantas, destinasi wisata apa saja yang wajib masuk dalam daftar kunjungan saat berada di Malang?

Simak rekomendasi 13 wisata terbaik di Malang berikut ini yang siap menghadirkan momen liburan tak terlupakan bersama orang-orang tercinta.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi tempat wisata di Malang yang wajib dikunjungi.

1. Jatim Park 1

Jatim Park 1 menjadi salah satu destinasi wisata keluarga paling populer di Malang dan hampir selalu masuk dalam daftar kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu. 

Editor: Novia Tri Astuti
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