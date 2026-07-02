13 Wisata Terbaru di Malang yang Lagi Hits 2026, Arjuna Geopark hingga Tanaka Waterfall Wajib Masuk Daftar Liburan

Ilustrasi destinasi wisata hits di Malang. (Pinterest)
JawaPos.com - Sedang mencari destinasi wisata terbaru di Malang yang lagi hits pada 2026? Malang Raya kembali menghadirkan banyak destinasi menarik yang memadukan panorama alam, spot foto Instagramable, hingga wahana keluarga dengan harga tiket yang ramah di kantong.
Dua destinasi wisata yang sedang menjadi perbincangan adalah Arjuna Geopark di kawasan Agrowisata Wonosari, Lawang; serta Tanaka Waterfall (Umbulan Tanaka) di Bangelan, Wonosari. Keduanya menawarkan pengalaman wisata alam dengan latar pegunungan yang sejuk dan tiket masuk mulai dari Rp 5.000.
Selain dua tempat tersebut, masih banyak destinasi baru maupun wisata yang terus populer dan layak dikunjungi saat liburan bersama keluarga, pasangan, maupun teman.
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Arjuna Geopark menjadi salah satu destinasi wisata terbaru di Malang yang tengah naik daun. Berlokasi di kawasan Agrowisata Wonosari, Lawang, tempat ini menawarkan pemandangan langsung ke Gunung Arjuna yang dipadukan dengan hamparan kebun teh yang hijau.
Pengunjung dapat menikmati suasana pegunungan sambil bersantai di kafe, berburu foto, maupun menikmati udara yang sejuk. Tiket masuknya juga sangat terjangkau, sekitar Rp 10.000 per orang.
Masih berada di kawasan Wonosari, Tanaka Waterfall menawarkan pengalaman berbeda dibanding air terjun pada umumnya.
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Tempat ini mengusung konsep taman bergaya Jepang dengan aliran air yang jernih. Pengunjung bisa menikmati sensasi makan di tengah sungai, bermain air, hingga mencoba wahana water tubing.
Harga tiket masuknya hanya sekitar Rp. 5.000, sehingga menjadi pilihan wisata hemat saat akhir pekan.
Everland Malang di Kecamatan Wagir menghadirkan nuansa Jepang lengkap dengan bangunan bergaya khas Negeri Sakura.
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