Tak Sulit Ditemukan, 3 Tempat Makan Keluarga di Malang Ini Bikin Nyaman Berjam-jam

JawaPos.com - Malang tidak hanya dikenal karena udara yang sejuk dan panorama alamnya yang memikat, tetapi juga memiliki beragam pilihan tempat makan yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga.

Kota ini menawarkan berbagai destinasi kuliner, mulai dari restoran bernuansa alam hingga rumah makan yang menyajikan hidangan tradisional dengan cita rasa khas.

Beragam pilihan tersebut menjadikan Malang sebagai tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitas sambil menikmati sajian lezat.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan keluarga di Malang yang layak dipertimbangkan sebagai tujuan kuliner saat akhir pekan.

1. De Goela Jawa

De Goela Jawa merupakan salah satu restoran keluarga favorit yang menawarkan suasana yang hangat dan cocok untuk jadi tempat ngumpul bersama dengan keluarga.

Dilansir dari akun Instagram, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan dengan cita rasa yang memikat, seperti sate ayam ponorogo, sate lilit bali, asinan betawi, batagor bandung, pietiek goreng lengkuas, iga bakar madu rempah, sei sapi, lidah gongso semarang, sup buntut bakar, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di De Goela Jawa, seperti lychee tea, ice orange, ice timun, ice lemon tea, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga, makanan dan minuman di De Goela Jawa dikenakan harga berkisar Rp 30 ribuan dan tempat makan ini berlokasi di Kristal Tee Building Lv. 3, Elpico Mall, Jl. Villa Puncak Tidar, Kabupaten Malang, Jawa Timur.