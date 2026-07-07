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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 7 Juli 2026 | 12.50 WIB

Rekomendasi Warung Nasi Gudeg Terenak di Solo, Konsisten Menyajikan Menu Ayam Kampung Asli yang Membuat Rasanya Gurih Maksimal

Ilustrasi gudeg Solo/YouTube @Dyodoran - Image

Ilustrasi gudeg Solo/YouTube @Dyodoran

JawaPos.Com - Solo, memiliki ragam kuliner yang tidak kalah lezatnya dengan daerah lain.

Di Solo anda juga dapat menemukan gudeg yang khas. Gudeg di Solo berbeda dengan gudeg Jogja.

Jika gudeg Jogja identik dengan rasa manis dan sajian yang lebih kering, gudeg Solo justru disiram dengan kuah areh yang lebih melimpah dengan cita rasa manis, gurih, dan pedas. Gudeg Solo ini disajikan dengan dengan taburan cabai rawit sehingga memberikan sensasi pedas maksimal.

Gudeg Solo cocok bagi anda yang kurang terlalu menyukai masakan manis. Gudeg Solo bisa menjadi pilihan saat main ke Kota ini. 

Penasaran di mana saja warung nasi gudeg yang wajib anda coba? Mengutip informasi dari kanal YouTube @Dyodoran berikut tempat makan gudeg yang paling legendaris di Solo. 

Gudeg Sulandari sudah berjualan sejak tahun 1992. Gudeg sulandari Istimewa karena memiliki menu andalan yang menyajikan gudeg koyor, dengan cita rasa gurih dan bertekstur kenyal. Warung gudeg ini berlokasi di Jl. Hasanudin No.109 C, Punggawan. Warung ini buka setiap pukul 07.00-16.00.Seporsi gudeg khas solo ini terdiri dari nasi hangat, sayur gori, daun singkong rebus, krecek pedas, koyor, ayam kampung goreng, bacem telur, dan areh. Berbeda dari gudeg Jogjakarta,  gudeg sulandari terkenal memiliki cita rasa yang cenderung gurih, pedas, dan legit. Selanjutnya, gudeg kuahnya disajikan secara terpisah dengan arehnya yang cenderung kental, berasal dari kaldu ayam.

Gudeg adem ayem bertempat di Jl. Slamet Riyadi St. No. 342, Laweyan. Warung ini 

Editor: Novia Tri Astuti
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