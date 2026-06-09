6 Tempat Makan Gudeg Terbaik di Jogjakarta yang Mempertahankan Proses Memasak Tradisional demi Menghasilkan Cita Rasa yang Autentik

Ilustrasi nasi gudeg (YouTube @10bestid)
JawaPos.com - Kurang lengkap rasanya pelesir ke Jogjakarta tanpa mencicipi gudeg, kuliner ikonik yang telah menjadi identitas kota ini.
Jogjakarta adalah Kota Gudeg. Anda bisa dengan mudah menjumpai penjual gudeg, mulai dari warung sederhana di pinggir jalan, sampai restoran legendaris yang telah berdiri puluhan tahun.
Masing-masing tempat menawarkan cita rasa dan pengalaman makan nasi gudeg yang unik dan berbeda.
Anda bisa memilih gudeg sesuai selera Anda. Mengutip dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi tempat makan gudeg terbaik di Jogjakarta.
1. Gudeg Permata
Nasi Gudeg Permata berlokasi di Jl. Gajah Mada No.2 Pakualaman Jogjakarta. Gudeg ini buka mulai pukul 20.00 sampai dini hari. Anda dapat menikmati sepiring nasi gudeg dengan aneka lauk, seperti ayam lodho, bacem telur, dan krecek.
2. Gudeg Wijilan Yu Djum
Gudeg Yu Djum telah menjadi legenda gudeg di Jogjakarta. Gudeg Yu Djum berlokasi di Jl.Wijilan No.31, Panembahan, Kraton Jogjakarta. Selain rasanya yang manis-gurih, Gudeg Yu Djum ini juga menggunakan kuah sayur pedas sehingga membuat rasanya semakin seimbang.
3. Gudeg Tugu
Gudeg Tugu berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No.14, Gowongan Jetis Jogjakarta. Warung Gudeg Tugu bahkan menyediakan gude uritan yang unik dan lezat. Gudeg Tugu memiliki kuah kental dengan tambahan daun singkong dan kacang polong.
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