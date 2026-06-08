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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 8 Juni 2026 | 21.41 WIB

Lagi Cari Sarapan Enak di Jogja? Intip 10 Rekomendasi Kuliner Khas Kota Gudeg yang Sudah Melegenda dan Selalu Bikin Kangen

Ilustrasi gudeg Jogjakarta/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Image

Ilustrasi gudeg Jogjakarta/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com-Salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan saat liburan ke Jogjakarta adalah hunting menu sarapan yang lezat.

Berbagai makanan khas Jogjakarta yang dapat anda jadikan menu sarapan yang mengenyangkan. Mulai dari gudeg sampai soto bathok yang menghangatkan.

Selain menawarkan cita rasa khas, menu sarapan di Jogjakarta juga dikenal ramah di kantong, sehingga cocok dinikmati bersama keluarga ataupun rombongan.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi menu sarapan dan tempat-tempat populer yang menyajikan masakan khas Jogjakarta untuk mengawali hari anda. 

Warung Sego Pecel Bu Wiryo beralamat di Jl. Agro CT VII A-10 Klebengan Jogjakarta. Warung sego pecel ini sudah ada sejak tahun 59. Selain nasi pecel, di warung SGPC Bu Wiryo juga tersedia nasi sop, sate telur puyuh, dan aneka gorengan, nasi pecel termasuk menu yang cocok sebagai sarapan sehat, saat anda berada di Jogjakarta.    

Soto Kadipuro memiliki beberapa cabang di Jogjakarta. Jl. Wates Jogjakarta ada pula yang berada di daerah Sleman. Soto kadipiro menyajikan soto khas Jogja dengan kuah bening yang menyegarkan. Di sini anda juga dapat mengambil lauk tambahan seperti baceman, perkedel, sate telur puyuh, dan juga gorengan.

Gudeg Mbah Lindu berada di Jl. Sosrowijayan Wetan No.8 Jogjakarta. Gudeg di tempat ini masih dimasak dengan cara tradisional. Di sini, anda dapat menikmati seporsi nasi gudeg dengan lauk bacem, ayam kecap, krecek, telur, dan juga sambal tahu. 

Tahu gimbal juga cocok dijadikan sebagai menu sarapan. Berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No.17 Bumijo Jogjakarta, tahu gimbal pak yono menyajikan porsi yang besar dengan rasa lezat. 

Nasi pecel pincuk gumilang menjadi warung pecel favorit di Jogja. Sayurannya beragam mulai dari daun pepaya, singkong, tauge rebus, dan potongan mentimun, yang kemudian disiram dengan sambal kacang gurih. Anda juga dapat memesan lauk pendamping seperti telur, ayam,tahu bacem ataupun empal.  

Lupus mbah satinem merupakan menu sarapan ringan di pagi hari. Selain lupis, di sini juga tersedia gatot, cenil, dan juga thiwul. Lupis mbah satinem memiliki cita rasa manis-gurih dengan taburan kelapa dan gula jawa cair yang kental.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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