Lagi Cari Sarapan Enak di Jogja? Intip 10 Rekomendasi Kuliner Khas Kota Gudeg yang Sudah Melegenda dan Selalu Bikin Kangen

JawaPos.com-Salah satu aktivitas yang tidak boleh dilewatkan saat liburan ke Jogjakarta adalah hunting menu sarapan yang lezat.

Berbagai makanan khas Jogjakarta yang dapat anda jadikan menu sarapan yang mengenyangkan. Mulai dari gudeg sampai soto bathok yang menghangatkan.

Selain menawarkan cita rasa khas, menu sarapan di Jogjakarta juga dikenal ramah di kantong, sehingga cocok dinikmati bersama keluarga ataupun rombongan.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi menu sarapan dan tempat-tempat populer yang menyajikan masakan khas Jogjakarta untuk mengawali hari anda.

SGPC Bu Wiryo

Warung Sego Pecel Bu Wiryo beralamat di Jl. Agro CT VII A-10 Klebengan Jogjakarta. Warung sego pecel ini sudah ada sejak tahun 59. Selain nasi pecel, di warung SGPC Bu Wiryo juga tersedia nasi sop, sate telur puyuh, dan aneka gorengan, nasi pecel termasuk menu yang cocok sebagai sarapan sehat, saat anda berada di Jogjakarta.

Soto Kadipuro

Soto Kadipuro memiliki beberapa cabang di Jogjakarta. Jl. Wates Jogjakarta ada pula yang berada di daerah Sleman. Soto kadipiro menyajikan soto khas Jogja dengan kuah bening yang menyegarkan. Di sini anda juga dapat mengambil lauk tambahan seperti baceman, perkedel, sate telur puyuh, dan juga gorengan.

Gudeg Mbah Lindu

Gudeg Mbah Lindu berada di Jl. Sosrowijayan Wetan No.8 Jogjakarta. Gudeg di tempat ini masih dimasak dengan cara tradisional. Di sini, anda dapat menikmati seporsi nasi gudeg dengan lauk bacem, ayam kecap, krecek, telur, dan juga sambal tahu.

Tahu Gimbal Pak Yono

Tahu gimbal juga cocok dijadikan sebagai menu sarapan. Berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No.17 Bumijo Jogjakarta, tahu gimbal pak yono menyajikan porsi yang besar dengan rasa lezat.

Pecel Pincuk Gumilang

Nasi pecel pincuk gumilang menjadi warung pecel favorit di Jogja. Sayurannya beragam mulai dari daun pepaya, singkong, tauge rebus, dan potongan mentimun, yang kemudian disiram dengan sambal kacang gurih. Anda juga dapat memesan lauk pendamping seperti telur, ayam,tahu bacem ataupun empal.

Lupis Mbah Satinem