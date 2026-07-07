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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 7 Juli 2026 | 12.30 WIB

Deretan Tempat Makan Enak di Surabaya Barat, Nikmati Sajian Kelezatan Nasi Krawu Pincuk Sampai Penyetan yang Selalu Jadi Idola

Ilustrasi nasi krawu/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi nasi krawu/YouTube @10bestid

JawaPos.Com - Mampir ke Surabaya, kurang lengkap tanpa mencicipi berbagai kuliner khas Jawa Timur.

Di sini, anda dapat menemukan kuliner dengan cita rasa pedas-gurih yang khas. Kawasan Surabaya Barat contohnya. 

Surabaya barat memiliki banyak pilihan tempat makan, mulai dari kuliner legendaris yang mengenyangkan, sampai angkringan yang murah meriah. 

Jika anda sedang berada di kawasan Surabaya Barat, dan bingung mau makan apa, berikut kami sajikan rekomendasi tempat makan khas Surabaya. 

Selain lezat, porsinya juga mengenyangkan sehingga cocok bagi anda yang ingin mencari menu makan yang puas. 

Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut adalah tempat makan terbaik di Surabaya Barat. 

Penyetan bang ali sudah menjadi tempat legendaris di Surabaya. Berlokasi di Jl Simpang Darmo Permai, Sambikerep, warung penyetan ini buka selama 24 jam. Banyak pengunjung dari berbagai kalangan yang datang ke Penyetan Bang Ali untuk menyantap men-menu penyetan yang beragam. Harga penyetan bang Ali cukup terjangkau, mulai dari Rp 15.000-an. Di sini anda bisa memilih lauk beraneka ragam mulai dari ayam, pete, terong, lele, babat, usus, paru, tempe, dan tahu. Keistimewaan penyetan bang ali terdapat pada sambalnya disajikan melimpah di dalam kuali besar. Seluruh lauk yang disajikan akan digoreng kembali sehingga disajikan dengan hangat. 

Tidak lengkap jika ke Surabaya tidak mencicipi Rujak cingur. Salah satu rujak cingur paling rekomendasi di Surabaya Barat terletak di Jl. Manukan Peni V, No. 11, Tenders. Tempat ini buka setiap pukul 11.00-18.00. Rujak cingur Bu Rini terbilang sangat lengkap. Isiannya terdiri dari cingur, tahu goreng, tempe goreng, lontong, tauge, buah-buahan, timun, bumbu kacang petis. Satu porsinya dibanderol dengan harga mulai dari Rp 24.000. 

Editor: Novia Tri Astuti
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