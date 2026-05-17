6 Mal Paling Cozy Buat Hangout di Surabaya Barat, Bikin Betah Nongkrong sampai Malam

JawaPos.com - Surabaya Barat dikenal sebagai kawasan yang punya banyak pusat perbelanjaan modern dengan konsep nyaman buat nongkrong. Bukan cuma jadi tempat belanja, deretan mal di kawasan ini juga menawarkan ambience nan cozy, tenant makanan lengkap, hingga spot estetik buat foto-foto.

Mulai dari yang cocok buat work from cafe, nongkrong bareng teman, sampai quality time keluarga, berikut 6 mal paling cozy di Surabaya Barat yang wajib masuk daftar destinasi hangout Anda.

1. Pakuwon Mall Kalau bicara mal paling lengkap dan nyaman di Surabaya Barat, Pakuwon Mall hampir selalu jadi pilihan utama. Mal ini punya area super luas dengan konsep modern yang bikin pengunjung betah berlama-lama.

Tenant makanan dan coffee shop-nya juga sangat beragam, mulai dari brand lokal sampai internasional. Banyak anak muda memilih tempat ini buat nongkrong karena suasananya hidup, tetapi tetap nyaman.

Selain itu, desain interiornya terasa mewah dengan banyak spot duduk santai dan pencahayaan hangat yang bikin suasana makin cozy, terutama saat malam hari.

2. Tunjungan Plaza 6 Area West Connection Meski identik dengan pusat kota, area terbaru Tunjungan Plaza yang terhubung ke sisi barat Surabaya jadi favorit baru buat hangout. Konsepnya lebih modern dengan nuansa semi-luxury yang cocok buat nongkrong santai maupun meeting informal.