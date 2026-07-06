Resep Nasi Goreng Jepang yang Praktis, Gurih, dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Nasi goreng Jepang dapat menjadi pilihan menu praktis yang cocok dinikmati kapan saja, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Proses pembuatannya yang sederhana membuat hidangan ini mudah dipraktikkan di rumah.

Ciri khas nasi goreng Jepang terletak pada cita rasanya yang gurih dengan perpaduan shoyu (kecap asin Jepang) dan minyak wijen. Meski menggunakan bahan-bahan yang sederhana, hidangan ini tetap menawarkan rasa yang lezat sehingga disukai oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Mengutip kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng Jepang yang praktis dan mudah diikuti.

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng Jepang:

· 400 gram nasi

· 20 siung bawang putih

· 1 butir telur

· 3 sdm kecap asin Jepang

· 1 sdm mirin (optional)