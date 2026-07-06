Kuliner Unik Khas Surabaya Utara, Wajib Coba Gulai Sapi Kacang Ijo dengan Roti Maryam Sampai Gurihnya Nasi Cumi Hitam!

JawaPos.com - Kuliner di Surabaya memang tidak pernah kehabisan cerita. Kawasan Surabaya Utara menyimpan sejuta kuliner legendaris dan tidak kalah uniknya.

Cita rasa kuliner kota Pahlawan sangat khas dengan perpaduan rasa gurih yang menggugah selera, membuat anda ketagihan untuk kembali ke Kota ini.

Di sini, anda dapat menemukan beragam kuliner khas Jawa Timur, mulai dari rawon sampai kuliner peranakan yang tidak kalah uniknya.

Salah satu yang wajib anda coba adalah gule kacang ijo di kawasan Surabaya Utara. Sajian ini terbilang khas, karena memadukan kuah gulai yang kaya rempah, lontong, potongan daging, kacang hijau yang creamy, serta roti maryam yang gurih sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang tidak mudah terlupakan.

Gule kacang ijo khas Surabaya ini sangat cocok dinikmati sebagai menu sarapan saat anda berada di kawasan Surabaya Utara.

Selain itu, masih banyak kuliner legendaris lain yang layak masuk daftar kuliner list anda. Penasaran apa saja?. Berikut rekomendasi kuliner unik dan legendaris di kawasan Surabaya utara, berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @exploraytion.

Gule Sapi Kacang Ijo Cak Royhan

Gule sapi kacang ijo cak royhan berlokasi di Jl. Kembang Jepun No. 188. Warung ini buka setiap hari dan sudah mulai berjualan sejak pukul 06.00-12.00.

Warung legendaris ini tetap mempertahankan cita rasa gule yang khas sejak dulu. Satu porsi gule kacang ijo terdiri dari lontong, potongan daging, roti maryam lalu disiram kuah gulai kental yang dipadukan dengan kacang hijau. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 10.000 saja.

Gule kacang ijo memiliki tekstur creamy, gurih, berempah, sementara kacang hijau memberikan sensasi rasa yang khas sekaligus membuat hidangan ini semakin nikmat. Menu ini cocok dijadikan sebagai pilihan sarapan di Kota Surabaya.

Rawon Merah Depot Sari