Banjir Topping! Rekomendasi Tempat Makan Bakso Full Daging di Tangerang yang Wajib Dikunjungi

Ilustrasi bakso di Tangerang/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Bakso sudah menjadi menu andalan bagi banyak orang saat bingung menentukan menu makan.
Bagi pecinta bakso, hidangan ini digemari karena porsinya yang mengenyangkan,kuah kaldunya yang gurih, tekstur baksonya yang kenyal, serta varian rasa menggugah selera.
Di Tangerang, anda dapat menemukan berbagai tempat makan bakso yang unik. Mulai dari bakso tengkleng, bakso lava, sampai bakso keju lumer yang sempat viral.
Penasaran di mana saja anda dapat menemukan tempat makan bakso paling lezat di Tangerang? Berdasarkan informasi yang kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasinya untuk anda.
Bakso Lapangan Tembak Senayan
Bakso lapangan tembak senayan telah membuka banyak cabang. Salah satunya yang berada di Jalan Boulevard Diponegoro No. 105 Supermal Karawaci Lt. UG 38. Bakso lapangan tembak menyediakan berbagai varian, mulai dari bakso kuah, bakso goreng, bakso capcay, sampai bakso sambal penyet.
Selain itu pengunjung juga dapat menikmati bakso yang dipadukan dengan nasi, sayur, lauk, bahkan lalapan segar. Bakso lapangan Tembak mulai buka pukul 10.00-22.00.
Bakso Rusuk Joss Serpong
Bakso rusuk joss serpong terletak di Jl. Graha Raya Boulevard Cluster Bougainvillea Loka Blok N1, Paku Jaya, Serpong. Bakso rusuk Joss juga sudah membuka cabang dan tersebar di seluruh Indonesia.
Saat berkunjung ke sini, anda wajib mencoba menu legendaris seperti bakso rusuk setan dan bakso lava.
Bakso lava ini memiliki isian sambal dan cabai rawit yang melimpah, sehingga menghadirkan sensasi pedas yang menggigit di setiap gigitannya.
Bakso Bandi
Bakso Bandi berlokasi di Jl. Sukabakti V No. 28, Sukasari, Tangerang. Bakso bandi menyajikan varian bakso halus dengan kuah kaldu yang nikmat.
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