Tempat Makan Bakso Gepeng di Jakarta yang Punya Tekstur Super Kenyal dan Minyak Bawang Paling Harum se-Ibu Kota!

JawaPos.com-Salah satu varian bakso yang nikmat adalah bakso gepeng.

Bakso gepeng memiliki bentuk pipih dengan tekstur yang lebih kenyal daripada bakso biasanya. Bakso gepeng biasanya disajikan bersama kwetiau, sawi, tauge, tahu, baso tahu, bakso urat, tongcai, dan minyak bawang yang super harum. Semuanya kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang gurih.

Bakso gepeng juga akan semakin nikmat jika diberi perasan jeruk songket yang segar. Jika anda penggemar berat bakso gepeng, maka ada beberapa tempat di Jakarta yang wajib anda kunjungi.

Menurut informasi dari kanal YouTube @10bestid, bakso gepeng di tempat-tempat ini terkenal menawarkan cita rasa otentik,dengan bakso gepeng super kenyal, dan minyak bawang yang melimpah.

Bakso Gepeng Mas Slamet

Bakso Gepeng Mas Slamet berlokasi di Jl. Cipete 7 No. 65. Meski berjualan di warung tenda pinggir jalan, bakso gepeng mas slamet selalu ramai pengunjung terutama saat jam makan siang. Menu andalannya tentu saja bakso gepeng. Seporsi komplit bakso mas slamet terdiri dari mie kuning, bihun,kwetiau, bakso gepeng, bakso urat, tahu putih, tahu goreng, serta tahu coklat. Bakso gepeng ini semakin nikmat saat disiram kuah bening yang gurih dan ngaldu, ditambah taburan tongcai, dan perasan jeruk songkit yang memberikan cita rasa segar. Warung bakso gepeng mas slamet buka mulai pukul 10.00-18.00.

Bakso Gepeng Super King 89

Bakso gepeng Super King 89 memiliki tekstur yang cenderung garing dan berdaging.

Tekstur kuahnya yang bening dan berkaldu yang disajikan bersama kuetiau, sawi, tauge, bakso so gepeng, dan bakso urat semakin melengkapi cita rasa bakso yang lezat. Bakso gepeng disini dibanderol dengan harga Rp 22.000 per porsi. Lokasinya berada di Jl. Taman Surya No. 2

Bakso Pak Wahyu

Bakso pak wahyu bertempat di Jl. Danau Agung XX Sunter. Satu porsi bakso gepeng pak wahyu terdiri dari bihun, kuetiau, bakso gepeng, bakso urat, baso tahu, tongcai, serta taburan seledri. Tekstur bakso gepeng yang empuk dan kenyal selalu menjadi favorit warga Jakarta. Bakso gepeng pak wahyu dibanderol dengan harga Rp 20.000 per porsinya.

Bakso Sapi 98 Singkawang

Bakso sapi singkawang bertempat di Season City, lantai ground 2, Jl. Prof Dr. Latumenten No. 33 . bakso gepeng di sini terbilang cukup unik karena dihangatkan di dalam rice cooker. Bakso sapi singkawang 98 menawarkan bakso gepeng dengan cita otentik dengan isian bakso gepeng, bakso halus, baso tahu, kwetiau, irisan seledri, kacang kedelai goreng, tongcai, serta taburan minyak bawang yang melimpah. Seporsi bakso gepeng di sini dibanderol dengan harga Rp 27.500. Aromanya yang sedap dan sangat gurih, membuat bakso gepeng di sini selalu berbeda dari yang lain

Bakso Gepeng Roxy