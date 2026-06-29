5 Tempat Makan Bakso di Jakarta Barat, Dari Gurihnya Kaldu Kuat Khas Wonogiri Sampai Kelembutan Topping Kwetiau Khas Medan

JawaPos.com-Bakso, menjadi menu favorit banyak orang terutama sebagai pilihan menu makan siang.

Cita rasa kuah kaldu yang gurih, bakso yang besar dan full daging, serta pelengkap seperti tetelan, kikil, dan aneka mie bervariasi membuat hidangan ini selalu menggugah selera.

Di Jakarta Barat, terdapat sejumlah tempat makan bakso yang terkenal dengan cita rasanya.

Anda dapat menemukan beragam bakso, mulai dari bakso Wonogiri dengan kuah bening yang gurih sampai bakso khas Medan yang disajikan bersama dengan kwetiau bertekstur lembut. .

Jika anda penasaran ingin mencicipinya, berikut rekomendasi tempat makan bakso paling lezat di Jakarta Barat menurut informasi dari kanal YouTube @10bestid.

Bakso Rusuk Samanhudi

Tempat makan bakso terenak di Jakarta Barat yang pertama berlokasi di Jl. Tanjung Duren Raya No. 1 Grogol. Bakso rusuk samanhudi ini selalu buka 24 jam setiap hari. Bakso samanhudi menghadirkan tipe bakso full daging dan kuah berkaldu. Varian bakso komplit dengan aneka isian bisa anda temukan di sini, mulai dari bakso urat, bakso keju, bakso kecil, bakso rudal.bakso granat, dan juga bakso rusuk iga. Bakso samanhudi semakin mantap dengan tambahan topping tetelan dan rusuk yang lembut dan berdaging. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 31.000 per porsi.

Bakso Mas Kumis

Bakso mas kumis berlokasi di Jl. KS Tubun Slipi. Bakso mas kumis telah berdiri sejak tahun 1972 dan sudah berjualan lebih dari 50 tahun. Tempat ini tetap mempertahankan cita rasa kuah bening berkaldu. Baksonya memiliki tekstur halus, kenyal, padat, serta berdaging. Seporsi bakso mas kumis dibanderol dengan harga Rp. 40.000. Bakso mas kumis hanya menyajikan satu jenis bakso, yakni bakso halus khas Wonogiri.

Bakso Pakde BCA

Bakso Pakde BCA berjualan secara gerobakan di sekitaran Jl. Ruko Pasar Puri Indah No. 1. Meski begitu, bakso Pakde BCA tidak pernah sepi pengunjung dan selalu ramai antrian. Bakso Pakde BCA telah berjualan sejak tahun 1980-an. Setiap hari gerobak bakso pakde BCA buka mulai pukul 08.00-20.00. Selain bakso halus, tersedia juga berbagai pilihan bakso seperti bakso urat, bakso telur puyuh, dan bakso halus. Anda juga dapat menambahkan pelengkap berupa tahu bakso dan tetelan agar semakin nikmat dan mantap.

Bakso Pertambangan

Bakso pertambangan berada di depan kompleks perumahan Departemen Pertambangan dan Energi Kebon Jeruk. Tipe bakso di sini menyajikan bakso khas Wonogiri. Anda dapat memilih berbagai varian seperti bakso halus, bakso urat, tahu isi bakso. Jika memesan menu komplit, maka anda akan mendapatkan free tetelan. Bakso pertambangan memiliki tekstur bakso garing, kuah gurih, dan sambal yang super pedas. Bakso pertambangan ditawarkan dengan harga yang ramah di kantong mulai dari Rp 20.000 seporsinya.

Bakso Aan