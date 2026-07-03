Dijamin Enak,Ini Resep Nasi Kulit Ayam Krispi yang Rasanya Gurih dan Pedas

JawaPos.com -- Nasi kulit ayam krispi menjadi salah satu menu favorit yang cocok dinikmati saat ingin menyantap hidangan gurih dan menggugah selera. Kulit ayam yang renyah dipadukan dengan nasi hangat serta sambal pedas menghasilkan kombinasi rasa yang lezat dan sulit ditolak.

Hidangan ini juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan. Proses memasaknya pun tidak rumit, sehingga cocok dijadikan menu praktis untuk santapan sehari-hari.

Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat nasi kulit ayam krispi dengan sambal yang lezat, hemat, serta mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat nasi kulit ayam krispi dengan sambal:

· 300 gram kulit ayam

· ½ sdm garam

· ½ sdt merica

· 1 liter air

Bahan nasi: