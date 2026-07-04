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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.39 WIB

Kaya Akan Bumbu, Ini Resep Bihun Kari Khas Medan yang Rasanya Gurih dan Nikmat

Resep Bihun Kari Khas Medan yang Enak dan Menggugah Selera Makan./YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Medan dikenal sebagai salah satu surga kuliner dengan beragam hidangan kaya rempah, termasuk bihun kari khas Medan yang menggugah selera.

Perpaduan bihun yang lembut dengan kuah kari kental yang gurih membuat hidangan ini memiliki cita rasa yang kuat dan khas.

Sensasi pedas dan hangatnya menjadikan bihun kari cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin.

Mengutip akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep bihun kari khas Medan yang bisa Anda coba buat sendiri di rumah dengan mudah.

Bahan-bahan untuk membuat bihun kari khas Medan:

Bahan dasar:

·       500 gram daging paha ayam

·       300 gram kentang

·       200 gram bihun

Bahan lainnya:

·       1 lembar daun salam

·       1 batang daun kari

·       20 gram serai

Editor: Setyo Adi Nugroho
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