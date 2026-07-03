Bikin Nafsu Makan, Ini Resep Sosis Oseng Bawang Merah yang Sangat Lezat

JawaPos.com -- Sosis oseng bawang merah merupakan salah satu menu praktis yang cocok disiapkan saat waktu memasak terbatas. Hidangan ini bisa menjadi pilihan bagi ibu rumah tangga maupun anak kos yang menginginkan lauk sederhana, lezat, dan mudah dibuat.

Cita rasa gurih dari sosis berpadu dengan aroma khas bawang merah yang ditumis menghasilkan sajian yang menggugah selera. Karena proses pembuatannya tidak rumit, menu ini juga cocok dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, maupun lauk pendamping untuk santapan sehari-hari.

Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah-langkah membuat sosis oseng bawang merah yang praktis dan nikmat untuk dicoba di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat sosis oseng bawang merah:

· 2 pack sosis mini

· 3 siung bawang putih

· 60 gram bawang merah kecil utuh

· 1 batang daun bawang

· 20 buah cabai rawit merah & hijau