Resep Crispy Egg Sando Sausage, Sandwich Telur dan Sosis Renyah yang Cocok untuk Sarapan

JawaPos.com - Sedang mencari ide sarapan yang praktis tetapi tetap mengenyangkan? Crispy Egg Sando Sausage bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan roti yang lembut dengan isian telur rebus, sosis gurih, serta saus yang creamy menciptakan hidangan sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera.

Resep ala Instagram @hailaibakery ini menggunakan roti kupas sebagai bahan utama sehingga teksturnya tetap empuk, sementara bagian luarnya dipanggang hingga renyah. Menu ini cocok dijadikan sarapan, bekal sekolah, bekal kerja, maupun camilan di sore hari.

Sandwich ini memadukan berbagai tekstur dalam satu gigitan. Roti yang garing di luar berpadu dengan telur rebus yang lembut, sosis yang gurih, serta kombinasi mayones dan saus tomat yang memberikan rasa creamy sekaligus segar.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga sederhana dan mudah ditemukan di minimarket maupun supermarket.

Bahan-Bahan

Roti kupas (atau roti tawar tanpa kulit)

Sosis

Telur rebus

Saus tomat

Mayones

Cara Membuat Crispy Egg Sando Sausage

1. Siapkan Bahan

Rebus telur hingga matang, lalu kupas kulitnya.

Masak sosis dengan cara dipanggang atau digoreng sebentar hingga matang.

2. Siapkan Isian

Potong telur rebus sesuai selera.

Oleskan mayones dan saus tomat pada salah satu sisi roti.

3. Susun Sandwich

Letakkan telur rebus dan sosis di atas roti yang telah diberi saus.

Tutup menggunakan lembar roti lainnya.

4. Panggang hingga Renyah

Panggang sandwich menggunakan pan, sandwich maker, atau air fryer hingga kedua sisi roti berwarna keemasan dan terasa renyah.

5. Sajikan

Potong menjadi dua bagian, lalu sajikan selagi hangat agar tekstur roti tetap renyah dan isiannya terasa lebih nikmat.

Gunakan roti yang masih segar agar teksturnya tetap lembut di bagian dalam. Panggang dengan api kecil hingga sedang supaya bagian luar menjadi renyah tanpa membuat roti cepat gosong.

Jika ingin rasa yang lebih kaya, tambahkan irisan keju cheddar atau mozzarella sebelum sandwich dipanggang sehingga menghasilkan isian yang lebih creamy.