Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.00 WIB

Resep Paratha Pisang Mozzarella, Camilan Crispy dengan Isian Lumer yang Bikin Nagih

Potret paratha pisang mozzarella dengan kulit renyah berlapis dan isian pisang keju lumer. (Sumber: instagram.com/@terrapro.shop) - Image

Potret paratha pisang mozzarella dengan kulit renyah berlapis dan isian pisang keju lumer. (Sumber: instagram.com/@terrapro.shop)

Bahan-Bahan
2 lembar kulit paratha instan
1 buah pisang matang
Keju mozzarella parut secukupnya
1 butir kuning telur untuk olesan
Wijen putih secukupnya untuk taburan

Cara Membuat Paratha Pisang Mozzarella
1. Siapkan Paratha dan Pisang
Letakkan satu lembar paratha instan di atas alas datar.
Hancurkan pisang menggunakan garpu hingga teksturnya lembut, lalu ratakan di atas permukaan paratha.
2. Tambahkan Keju
Taburkan keju mozzarella parut secukupnya di atas lapisan pisang.
Sesuaikan jumlah keju dengan selera agar hasilnya lebih lumer.
3. Tutup dan Bentuk
Tutup dengan lembar paratha kedua.
Tekan dan pilin bagian pinggirnya hingga rapat agar isian tidak keluar saat dipanggang.
4. Beri Topping
Oleskan kuning telur di seluruh permukaan paratha.
Taburkan wijen putih agar tampilannya lebih menarik dan aromanya semakin harum.
5. Panggang
Masukkan ke dalam air fryer yang telah dipanaskan.
Panggang pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 15 menit.
Balik paratha di pertengahan waktu memanggang agar matang dan renyah secara merata.
6. Penyajian
Angkat setelah permukaan berwarna keemasan dan renyah.
Sajikan selagi hangat agar keju mozzarella tetap meleleh.

Pastikan pinggiran paratha tertutup rapat agar isian tidak bocor saat dipanggang. Gunakan pisang yang benar-benar matang karena teksturnya lebih lembut dan memiliki rasa manis alami yang lebih kuat.

Jika ingin hasil yang lebih renyah, Anda dapat menambahkan waktu memanggang 2-3 menit sesuai dengan karakteristik air fryer yang digunakan.

Untuk rasa yang lebih istimewa, Anda juga bisa menambahkan kayu manis bubuk, meses cokelat, atau selai kacang sebagai isian tambahan sebelum dipanggang.

Paratha Pisang Mozzarella cocok dinikmati sebagai camilan sore, menu sarapan praktis, atau teman bersantai.

Anda dapat menambahkan topping seperti madu, gula halus, cokelat leleh, atau saus karamel untuk memberikan variasi rasa. Untuk minuman pendamping, kopi, teh hangat, susu, atau cokelat panas menjadi pilihan yang sempurna.

Paratha Pisang Mozzarella membuktikan bahwa camilan lezat tidak selalu membutuhkan bahan yang rumit. Dengan perpaduan kulit paratha yang renyah, pisang yang manis, dan mozzarella yang lumer, hidangan ini bisa menjadi solusi praktis saat ingin membuat camilan yang mengenyangkan dan menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Cocok Jadi Menu Harian, Ini Resep Tumis Toge Ikan Asin yang Pasti Disukai Keluarga di Rumah - Image
Kuliner

Cocok Jadi Menu Harian, Ini Resep Tumis Toge Ikan Asin yang Pasti Disukai Keluarga di Rumah

Jumat, 3 Juli 2026 | 23.59 WIB

Bikin Nafsu Makan, Ini Resep Sosis Oseng Bawang Merah yang Sangat Lezat - Image
Kuliner

Bikin Nafsu Makan, Ini Resep Sosis Oseng Bawang Merah yang Sangat Lezat

Jumat, 3 Juli 2026 | 23.45 WIB

Sangat Praktis, Resep Kol Tumis Telur Ini Cocok Jadi Menu Harian di Rumah - Image
Kuliner

Sangat Praktis, Resep Kol Tumis Telur Ini Cocok Jadi Menu Harian di Rumah

Jumat, 3 Juli 2026 | 23.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore