Resep Paratha Pisang Mozzarella, Camilan Crispy dengan Isian Lumer yang Bikin Nagih

Bahan-Bahan

2 lembar kulit paratha instan

1 buah pisang matang

Keju mozzarella parut secukupnya

1 butir kuning telur untuk olesan

Wijen putih secukupnya untuk taburan



Cara Membuat Paratha Pisang Mozzarella

1. Siapkan Paratha dan Pisang

Letakkan satu lembar paratha instan di atas alas datar.

Hancurkan pisang menggunakan garpu hingga teksturnya lembut, lalu ratakan di atas permukaan paratha.

2. Tambahkan Keju

Taburkan keju mozzarella parut secukupnya di atas lapisan pisang.

Sesuaikan jumlah keju dengan selera agar hasilnya lebih lumer.

3. Tutup dan Bentuk

Tutup dengan lembar paratha kedua.

Tekan dan pilin bagian pinggirnya hingga rapat agar isian tidak keluar saat dipanggang.

4. Beri Topping

Oleskan kuning telur di seluruh permukaan paratha.

Taburkan wijen putih agar tampilannya lebih menarik dan aromanya semakin harum.

5. Panggang

Masukkan ke dalam air fryer yang telah dipanaskan.

Panggang pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 15 menit.

Balik paratha di pertengahan waktu memanggang agar matang dan renyah secara merata.

6. Penyajian

Angkat setelah permukaan berwarna keemasan dan renyah.

Sajikan selagi hangat agar keju mozzarella tetap meleleh.



Pastikan pinggiran paratha tertutup rapat agar isian tidak bocor saat dipanggang. Gunakan pisang yang benar-benar matang karena teksturnya lebih lembut dan memiliki rasa manis alami yang lebih kuat.



Jika ingin hasil yang lebih renyah, Anda dapat menambahkan waktu memanggang 2-3 menit sesuai dengan karakteristik air fryer yang digunakan.



Untuk rasa yang lebih istimewa, Anda juga bisa menambahkan kayu manis bubuk, meses cokelat, atau selai kacang sebagai isian tambahan sebelum dipanggang.



Paratha Pisang Mozzarella cocok dinikmati sebagai camilan sore, menu sarapan praktis, atau teman bersantai.



Anda dapat menambahkan topping seperti madu, gula halus, cokelat leleh, atau saus karamel untuk memberikan variasi rasa. Untuk minuman pendamping, kopi, teh hangat, susu, atau cokelat panas menjadi pilihan yang sempurna.



Paratha Pisang Mozzarella membuktikan bahwa camilan lezat tidak selalu membutuhkan bahan yang rumit. Dengan perpaduan kulit paratha yang renyah, pisang yang manis, dan mozzarella yang lumer, hidangan ini bisa menjadi solusi praktis saat ingin membuat camilan yang mengenyangkan dan menggugah selera.