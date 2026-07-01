Semua Orang Pasti Suka, Ini Resep Lupis Ketan ala Rumahan yang Simpel

JawaPos.com - Lupis ketan merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang hingga kini masih banyak digemari.

Terbuat dari beras ketan, kue ini biasanya dibungkus dengan daun pisang, kemudian disajikan bersama parutan kelapa dan siraman gula merah cair yang manis serta legit.

Perpaduan rasa manis dan tekstur lembutnya membuat lupis ketan sering menghadirkan nostalgia suasana kampung halaman.

Jajanan ini cocok dinikmati sebagai menu sarapan, camilan sore, maupun hidangan saat menjamu tamu. Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep lupis ketan dapat diikuti dengan mudah.

Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut bahan-bahan untuk membuat lupis ketan.

· 1 kg beras ketan

· 2 sdt garam

· 2 lembar daun pandan

· Pasta pandan