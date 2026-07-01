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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 22.42 WIB

Semua Pasti Suka! Resep Ayam Goreng Tepung dengan Butter Rice Ini Bikin Ketagihan

Resep Ayam Goreng Tepung dengan Butter Rice yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Ayam Goreng Tepung dengan Butter Rice yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Ayam goreng tepung dengan butter rice dapat menjadi pilihan hidangan istimewa yang bisa dinikmati di rumah tanpa perlu repot keluar.

Perpaduan ayam yang renyah di bagian luar namun tetap juicy di dalam, serta nasi berbumbu mentega yang harum dan gurih, membuat hidangan ini terasa sangat menggugah selera.

Menu ini tidak hanya cocok untuk makan siang atau makan malam, tetapi juga pas dijadikan sajian spesial saat akhir pekan bersama keluarga.

Cara pembuatannya pun cukup sederhana dan praktis, sehingga mudah untuk dicoba di rumah.

Mengutip dari kanal YouTube Ade Koerniawan pada Rabu (1/7), berikut resep ayam goreng tepung dengan butter rice yang lezat dan bikin ketagihan.

·       800 gram paha ayam

·       200 gram tepung bumbu krispy

·       3 sdt kaldu jamur

·       1 sdt garam

·       1 sdt merica bubuk

Editor: Setyo Adi Nugroho
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