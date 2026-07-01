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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 22.32 WIB

Cocok Jadi Menu Sarapan, Ini Resep Nasi Lengko Khas Cirebon yang Simpel dan Nikmat

Resep Nasi Lengko yang Enak dan Praktis./ YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Nasi Lengko yang Enak dan Praktis./ YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Nasi lengko merupakan salah satu hidangan khas dari Cirebon dan wilayah Pantura seperti Indramayu hingga Tegal yang dikenal dengan cita rasanya yang gurih, segar, serta kaya nutrisi.

Sajian ini terdiri dari bahan-bahan sederhana seperti tahu, tempe, tauge, dan sambal kacang yang berpadu menjadi hidangan lezat namun tetap menyehatkan.

Karena komposisinya yang ringan dan bergizi, nasi lengko sangat cocok dijadikan pilihan menu sarapan yang hemat dan mengenyangkan.

Mengutip dari akun Instagram Ade Koerniawan pada Rabu (1/7), berikut resep nasi lengko yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat nasi lengko:

Bahan untuk bumbu kacang:

·       150 gram kacang tanah yang sudah di goreng

·       35 gram bawang merah

·       20 gram  bawang putih

·       20 gram  cabai merah besar

Editor: Setyo Adi Nugroho
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