Rasanya Gurih dan Renyah, Intip Resep Membuat Dadar Jagung Kampung

Resep Dadar Jagung Kampung yang Enak./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com - Dadar jagung kampung atau bakwan jagung merupakan salah satu camilan tradisional khas Nusantara yang hingga kini masih banyak digemari.
Camilan ini dikenal dengan teksturnya yang renyah di bagian luar namun tetap lembut di dalam, serta cita rasa gurih dari jagung yang berpadu dengan bumbu rempah.
Karena rasanya yang lezat, hidangan ini cocok disantap kapan saja, baik sebagai lauk pendamping nasi maupun sebagai camilan di waktu senggang.
Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut resep dadar jagung kampung yang praktis dan mudah dibuat di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat dadar jagung kampung:
· 3 buah jagung manis
· 7 siung bawang merah
· 4 siung bawang putih
· 3 buah cabe merah
· 1 sdm peres ketumbar
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