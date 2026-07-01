Makan Malam Semakin Spesial, Ini Resep Beef Mushroom Risotto yang Rasanya Super Gurih dan Creamy

Resep Creamy Beef Mushroom Risotto yang Creamy./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com - Beef mushroom risotto merupakan hidangan khas Italia yang dikenal dengan teksturnya yang creamy serta cita rasa gurih dari perpaduan kaldu, daging sapi, dan jamur.
Meski terlihat seperti sajian mewah, menu ini sebenarnya cukup mudah dibuat di rumah.
Karena kelezatannya, beef mushroom risotto cocok disajikan sebagai hidangan spesial untuk makan malam bersama keluarga maupun pasangan.
Mengutip dari kanal YouTube Devina Hermawan pada Rabu (1/7), berikut resep beef mushroom risotto yang creamy dan gurih untuk menu makan malam istimewa.
· 30 gram daging sapi giling
· 1 sdt maizena
· 1 sdm air
Bahan lainnya:
· 15 gram bawang bombai
· 2 siung bawang putih
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