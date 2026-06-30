Resep Donat Labu Ala Baking Class yang Super Empuk dengan Isian Cream Lumer, Cocok untuk Jualan Maupun Sajian Istimewa di Rumah

JawaPos.com - Donat selalu menjadi camilan favorit banyak orang, tetapi donat labu menghadirkan sensasi yang berbeda.

Dengan tambahan pumpkin puree, tekstur donat menjadi lebih lembut, berpori cantik, dan memiliki rasa yang khas serta sedikit manis alami.

Tak hanya itu, warnanya yang menarik juga membuat donat ini terlihat lebih menggugah selera.

Melalui resep yang dibagikan oleh Devina Hermawan, donat labu ini dibuat dengan teknik yang cukup lengkap layaknya kelas baking profesional.

Mulai dari penggunaan adonan biang hingga isian diplomat cream yang lembut, semuanya menghasilkan donat berkualitas premium yang cocok untuk ide jualan maupun suguhan spesial.

Bahan Adonan Donat:

· 900 gr tepung terigu protein tinggi