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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 1 Juli 2026 | 02.10 WIB

Asam Segar Bikin Nagih! Sambal Ikan Kembung Pedas Menggoda dengan Perpaduan Jeruk Limau dan Terasi yang Wangi

Sambal Ikan Kembung Pedas. (youtube devina hermawan) - Image

Sambal Ikan Kembung Pedas. (youtube devina hermawan)

JawaPos.com - Ada kalanya hidangan paling sederhana justru menjadi yang paling dirindukan. Perpaduan rasa pedas, asam, dan gurih dalam satu sajian mampu membangkitkan selera makan dalam sekejap.

Sambal ikan kembung adalah salah satu contoh sempurna—menu rumahan yang sederhana, namun kaya rasa dan begitu menggoda.

Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, olahan ini memadukan ikan kembung yang gurih dengan sambal segar berbumbu lengkap.

Sentuhan jeruk limau dan asam jawa memberikan sensasi segar yang khas, membuat hidangan ini terasa ringan namun tetap nendang di lidah.

Bahan:

·       200 gr ikan kembung banjar

·       1 sdt garam

·       1 sdm minyak

Editor: Novia Tri Astuti
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