Ayam Goreng Bawang Merah dengan Bumbu Meresap Sempurna, Gurihnya Bikin Susah Berhenti Makan dan Jadi Menu Andalan Anti Gagal di Rumah

Ayam Goreng Bawang Merah. (youtube devina hermawan)
JawaPos.Com - Ada satu jenis masakan rumahan yang selalu punya tempat di hati, hidangan sederhana dengan aroma bawang yang kuat dan rasa gurih yang meresap hingga ke dalam. Ayam goreng bawang merah adalah salah satu contohnya.
Perpaduan ayam yang lembut dengan bawang merah goreng yang harum menciptakan sensasi makan yang hangat, sederhana, namun begitu memuaskan.
Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, resep ini menawarkan cara praktis untuk menghasilkan ayam goreng yang tidak hanya renyah di luar, tetapi juga juicy dan penuh rasa di dalam.
Dengan teknik marinasi yang tepat, setiap potongan ayam mampu menyerap bumbu secara maksimal.
Bahan Marinasi:
· 300 gr paha ayam filet
· ½ sdm perasan jeruk limau
· ½ sdm kaldu ayam bubuk
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