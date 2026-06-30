Murah Tapi Nendang! Tongseng Telur Dadar Gurih Pedas dengan Kuah Rempah Kaya Rasa yang Bikin Nagih

Tongseng Telur Dadar Gurih Pedas dengan Kuah Rempah Kaya Rasa. (youtube devina hermawan)
JawaPos.com - Ada kalanya bahan paling sederhana justru menghadirkan kejutan rasa yang luar biasa. Telur, yang sering dianggap bahan “biasa”, ternyata bisa diolah menjadi hidangan berkelas dengan sentuhan bumbu yang tepat.
Dalam sajian tongseng telur dadar ini, perpaduan antara telur yang lembut dengan kuah santan berbumbu rempah menciptakan rasa gurih, manis, dan pedas yang begitu menggoda.
Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, menu ini menjadi alternatif praktis bagi pecinta tongseng yang ingin tetap menikmati cita rasa khas tanpa menggunakan daging.
Selain lebih hemat, hidangan ini tetap kaya rasa dan cocok disajikan sebagai menu andalan keluarga.
Bahan Telur Dadar:
· 2 sdm maizena
· 50 ml air
· 6 butir telur ayam
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