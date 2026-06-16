Resep Tongseng Telur Dadar, Lauk Ekonomis dengan Kuah Gurih dan Kaya Rempah

JawaPos.com - Tongseng biasanya identik dengan daging kambing atau sapi, tetapi resep Tongseng Telur Dadar dari Instgaram @devinahermawan ini menawarkan versi yang lebih hemat tanpa mengurangi kelezatannya. Dengan modal belanja sekitar Rp 35 ribuan untuk 6-8 porsi, hidangan ini cocok menjadi menu rumahan yang praktis, mengenyangkan, dan ramah di kantong.

Perpaduan telur dadar yang dipotong-potong dengan kuah santan berbumbu rempah menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang khas. Ditambah kol, tomat, dan cabai rawit, sajian ini terasa segar sekaligus kaya cita rasa.

Meski tanpa daging, telur dadar dalam resep ini tetap mampu menyerap bumbu tongseng dengan baik. Teksturnya yang lembut berpadu dengan kuah santan yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain ekonomis, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Bahan-Bahan

Bahan Telur Dadar

2 sdm maizena

50 ml air

6 butir telur ayam

¼ sdt garam

½ sdt kaldu jamur

Bumbu Halus

5 siung bawang putih

5 siung bawang merah

2 butir kemiri

2 cm jahe

2 cm kunyit

½ sdt ketumbar sangrai

½ sdt jintan sangrai

8 buah cabai merah keriting

3 sdm minyak

3 sdm air

Bahan Iris

2 buah tomat merah

1 batang daun bawang

5 lembar kol

Bahan Lainnya

2 lembar daun salam

1 batang serai, geprek

3 lembar daun jeruk

600 ml air

2 sdm santan

½ sdm garam

2 sdt gula pasir

½ sdm kaldu jamur

¼ sdt merica

10 buah cabai rawit merah

1 sdm kecap manis

Pelengkap

Bawang merah goreng