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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 17 Juni 2026 | 04.15 WIB

Resep Tongseng Telur Dadar, Lauk Ekonomis dengan Kuah Gurih dan Kaya Rempah

Potret tongseng telur dadar ala Devina Hermwan yang ekonomis tapi tetap terasa lezat (Instagram @devinahermawan) - Image

Potret tongseng telur dadar ala Devina Hermwan yang ekonomis tapi tetap terasa lezat (Instagram @devinahermawan)

JawaPos.com - Tongseng biasanya identik dengan daging kambing atau sapi, tetapi resep Tongseng Telur Dadar dari Instgaram @devinahermawan ini menawarkan versi yang lebih hemat tanpa mengurangi kelezatannya. Dengan modal belanja sekitar Rp 35 ribuan untuk 6-8 porsi, hidangan ini cocok menjadi menu rumahan yang praktis, mengenyangkan, dan ramah di kantong.

Perpaduan telur dadar yang dipotong-potong dengan kuah santan berbumbu rempah menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang khas. Ditambah kol, tomat, dan cabai rawit, sajian ini terasa segar sekaligus kaya cita rasa.

Meski tanpa daging, telur dadar dalam resep ini tetap mampu menyerap bumbu tongseng dengan baik. Teksturnya yang lembut berpadu dengan kuah santan yang kaya rempah membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain ekonomis, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Bahan-Bahan
Bahan Telur Dadar
2 sdm maizena
50 ml air
6 butir telur ayam
¼ sdt garam
½ sdt kaldu jamur

Bumbu Halus
5 siung bawang putih
5 siung bawang merah
2 butir kemiri
2 cm jahe
2 cm kunyit
½ sdt ketumbar sangrai
½ sdt jintan sangrai
8 buah cabai merah keriting
3 sdm minyak
3 sdm air

Bahan Iris
2 buah tomat merah
1 batang daun bawang
5 lembar kol

Bahan Lainnya
2 lembar daun salam
1 batang serai, geprek
3 lembar daun jeruk
600 ml air
2 sdm santan
½ sdm garam
2 sdt gula pasir
½ sdm kaldu jamur
¼ sdt merica
10 buah cabai rawit merah
1 sdm kecap manis

Pelengkap
Bawang merah goreng

Cara Membuat Tongseng Telur Dadar
1. Buat Telur Dadar
Campurkan maizena dan air hingga larut.
Masukkan telur, garam, dan kaldu jamur lalu kocok hingga rata.
Panaskan sedikit minyak, lalu buat telur dadar yang cukup tebal.
Masak hingga matang, angkat, dan potong-potong sesuai selera.
Sisihkan.
2. Haluskan Bumbu
Blender atau ulek bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, jintan, cabai merah, minyak, dan air hingga halus.
3. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak.
Tumis bumbu halus bersama daun salam, serai, dan daun jeruk hingga harum dan matang.
4. Masak Kuah Tongseng
Tuangkan air ke dalam tumisan bumbu.
Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, merica, cabai rawit, santan, dan kecap manis.
Aduk rata lalu masak hingga mendidih.
5. Masukkan Sayuran dan Telur
Masukkan kol, tomat, dan daun bawang.
Masak sebentar hingga sayuran mulai layu.
Tambahkan potongan telur dadar.
Masak beberapa menit hingga bumbu meresap.
6. Penyajian
Angkat dan sajikan dalam mangkuk saji.
Taburi bawang merah goreng di atasnya.
Tongseng Telur Dadar siap disantap bersama nasi hangat.

Editor: Candra Mega Sari
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