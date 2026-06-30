Gurih Lezat Terong Lapis Ayam yang Praktis dan Bergizi: Perpaduan Lembut Terong dan Isian Ayam Berbumbu

Terong Lapis Ayam. (youtube devina hermawan)
JawaPos.com - Ada kalanya bahan sederhana seperti terong bisa berubah menjadi hidangan istimewa jika dipadukan dengan teknik dan bumbu yang tepat.
Terong yang dikenal lembut dan menyerap rasa, ketika dipadukan dengan isian ayam berbumbu gurih, mampu menghadirkan sensasi makan yang berbeda—renyah di luar, namun tetap juicy di dalam.
Hidangan ini bukan hanya menggugah selera, tetapi juga memberikan nilai gizi yang seimbang.
Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, terong lapis ayam ini menjadi salah satu menu praktis yang mudah dibuat di rumah, namun tetap terasa spesial.
Dengan tambahan saus manis pedas yang kental (opsional), hidangan ini semakin kaya rasa dan cocok disajikan untuk berbagai suasana makan.
Bahan:
· 500–600 gr terong ungu
· 300 gr paha ayam giling
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