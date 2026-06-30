Resep Empal Gepuk Ayam: Tekstur Renyah di Luar, Lembut di Dalam, Cocok untuk Sajian Makan Siang!

JawaPos.Com - Empal gepuk ayam merupakan salah satu kreasi lauk yang menghadirkan kelezatan khas Nusantara dalam versi lebih praktis dan ekonomis.

Biasanya, empal identik dengan daging sapi. Sementara itu, dengan penggunaan dada ayam filet, olahan empal kali ini memberikan tekstur yang lebih ringan namun tetap mampu menyerap bumbu dengan sangat baik.

Proses memasak yang diawali dengan perebusan bersama santan dan aneka rempah membuat setiap serat ayam dipenuhi cita rasa gurih, manis, dan harum yang khas.

Setelah digepuk dan digoreng hingga kecokelatan, ayam memiliki tekstur yang empuk di bagian dalam serta sedikit renyah di bagian luar.

Keistimewaan empal gepuk ayam terletak pada perpaduan rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan daun jeruk yang menghasilkan aroma menggoda sejak proses memasak dimulai.

Tambahan gula merah, kecap manis, dan santan memberikan karakter rasa yang kaya serta menciptakan keseimbangan antara gurih dan manis.

Tidak hanya itu, proses menggeprek ayam setelah dimasak membantu bumbu meresap lebih sempurna sehingga rasa lezatnya terasa hingga ke bagian terdalam daging.

Sebagai pelengkap, empal gepuk ayam biasanya disajikan bersama sambal terasi segar yang dibuat dari cabai rawit, bawang merah, tomat, dan perasan jeruk limau.

Sensasi pedas, segar, dan sedikit asam dari sambal mampu menyempurnakan cita rasa empal yang gurih.

Disandingkan dengan nasi putih hangat, timun, dan daun kemangi, hidangan ini menjadi menu makan yang sederhana namun mampu memanjakan selera seluruh anggota keluarga.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep empal gepuk ayam untuk sepuluh porsi yang cocok sebagai hidangan bersama keluarga.

Resep Empal Ayam (untuk 10 porsi) Bahan: 1 kg dada ayam filet

1 sdt asam jawa

65 ml santan

4 sdm gula merah

1 sdm kecap manis

2 sdm minyak

700 ml air

2 sdt garam

2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt penyedap

1 sdm gula pasir

¼ sdt merica Bahan Aromatik: 12 siung bawang merah

2 lembar daun salam

3 lembar daun jeruk

1 batang serai Bahan Bumbu Halus: 8–10 siung bawang putih

5 butir kemiri

3 cm jahe

8 cm lengkuas

1 sdm ketumbar

50 ml air

50 ml minyak Bahan Sambal: 45 gram cabai rawit hijau

5 buah cabai rawit merah

8 siung bawang merah

1 buah tomat merah

4 gram terasi bakar

1–2 buah jeruk limau

½ sdt garam

⅓ sdt penyedap

2 sdt gula pasir Pelengkap: Nasi putih hangat

Timun

Daun kemangi Cara Membuat: Potong dada ayam filet menjadi beberapa bagian, lalu tusuk menggunakan tusuk sate yang telah dipotong menjadi dua bagian. Geprek kemiri, iris jahe dan lengkuas, lalu masukkan bersama bawang putih, ketumbar, minyak, dan air ke dalam blender. Haluskan hingga lembut. Iris bawang merah dan geprek serai. Sisihkan. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah hingga agak kering. Masukkan daun jeruk, serai, dan daun salam. Tumis hingga harum. Tambahkan bumbu halus dan masak hingga matang serta mengeluarkan minyak. Tuangkan air, santan, gula merah, kecap manis, asam jawa, garam, merica, kaldu ayam bubuk, penyedap, dan gula pasir. Aduk hingga rata. Masukkan ayam ke dalam bumbu. Masak selama kurang lebih 15 menit hingga bumbu meresap. Angkat ayam, lalu geprek perlahan menggunakan ulekan. Masukkan kembali ke dalam bumbu dan masak dengan api kecil hingga kuah menyusut. Panaskan minyak, lalu goreng ayam hingga berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan. Untuk membuat sambal, sisihkan sedikit minyak bekas menggoreng ayam. Tumis bawang merah, cabai rawit merah yang telah dibelah dua, cabai rawit hijau, dan terasi hingga harum. Masukkan tomat yang telah dipotong-potong, lalu masak hingga layu dan sedikit kecokelatan. Angkat, kemudian ulek bersama garam, penyedap, dan gula pasir. Tambahkan perasan jeruk limau, lalu aduk hingga tercampur rata. Jika ingin membuat empal ayam suwir, suwir ayam yang telah digoreng lalu masak kembali dengan api kecil hingga teksturnya lebih kering dan bumbu semakin meresap. Sajikan empal gepuk ayam bersama nasi putih hangat, timun segar, daun kemangi, dan sambal terasi untuk mendapatkan cita rasa yang semakin nikmat.

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