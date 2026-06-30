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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 30 Juni 2026 | 14.05 WIB

Resep Pentol Mercon: Spesial dengan Daging Sapi dan Sambal Pedas, Cocok untuk Menu Makan Santai Bareng Keluarga!

Ilustrasi pentol mercon. (Youtube Devina Hermawan) - Image

Ilustrasi pentol mercon. (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.Com - Pentol mercon menjadi salah satu jajanan yang semakin populer karena menawarkan sensasi pedas yang kenyal dan gurih. 

Nama "mercon" sendiri berasal dari rasa pedas yang meledak di mulut saat disantap, terutama karena penggunaan cabai rawit merah dalam jumlah yang cukup banyak. 

Hidangan ini sangat digemari oleh pecinta makanan pedas karena mampu menghadirkan kombinasi rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang membuat siapa saja sulit berhenti mengunyah. 

Tidak hanya cocok dijadikan camilan sore hari, pentol mercon juga sering dinikmati sebagai menu makan ringan yang mengenyangkan.

Keistimewaan pentol mercon terletak pada adonan daging sapi yang lembut dan kenyal berkat perpaduan tepung tapioka, tepung terigu, serta teknik pengolahan yang tepat. 

Setelah direbus hingga matang, pentol dapat dinikmati dalam dua versi sekaligus, yaitu pentol kering yang dibalut sambal mercon dan pentol kuah dengan kuah pedas gurih yang menggugah selera. 

Kehadiran sambal rawit merah yang ditumis hingga harum menjadi kunci utama yang membuat cita rasa pentol mercon begitu khas dan sulit dilupakan.

Selain cocok untuk dinikmati sendiri, resep ini juga sangat pas dijadikan ide jualan karena menghasilkan sekitar 35 hingga 40 butir pentol. 

Dengan tambahan bihun, seledri, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis, semangkuk pentol mercon akan terasa semakin lengkap dan memanjakan lidah. 

Bagi pencinta makanan pedas, hidangan ini bisa menjadi salah satu menu favorit yang wajib dicoba di rumah.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep pentol mercon untuk 35 sampai 40 pcs yang cocok untuk disantap bersama keluarga.

Resep Pentol Mercon (untuk 35–40 pcs)

Bahan Adonan Pentol:

  • 400 gram daging sapi giling
  • 1 sdm garam
  • 1 sdt penyedap
  • 1 sdm kaldu sapi bubuk
  • 1½ sdm gula pasir
  • ½ sdt merica
  • 200 ml air es
  • 1 butir putih telur
  • 1 sdm bawang putih halus
  • 1 sdt baking powder
  • 200 gram tapioka
  • 30 gram tepung terigu protein sedang
  • Sebagian sambal rawit mercon

Bahan Sambal Rawit Mercon:

  • 160 gram cabai rawit merah
  • 80 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 2 sdm minyak

Bahan Kuah Mercon:

  • 1 batang daun bawang, potong
  • 1½ sdm saus tomat
  • 2 sdm saus sambal
  • 1–2 sdm ayam bubuk
  • 1 sdm sambal rawit mercon
  • 750 ml air
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Bahan Pentol Kering:

  • Sambal rawit mercon secukupnya
  • Saus sambal secukupnya
  • Kecap manis secukupnya
  • Bawang merah goreng iris secukupnya
  • Seledri iris secukupnya

Pelengkap Pentol Kuah:

  • Bihun yang telah direndam air
  • Seledri iris
  • Bawang merah goreng
  • Jeruk nipis

Cara Membuat:

  1. Potong bawang merah dan bawang putih. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah hingga harum.
  2. Masukkan bawang putih dan cabai rawit merah yang telah dipotong. Tumis hingga harum dan sedikit kecokelatan. Dinginkan sebentar, lalu haluskan menggunakan food chopper hingga menjadi sambal mercon.
  3. Dalam wadah besar, campurkan daging sapi giling, garam, penyedap, kaldu sapi bubuk, gula pasir, merica, dan air es. Aduk hingga adonan menjadi lengket.
  4. Tambahkan baking powder, putih telur, dan bawang putih halus. Aduk rata, kemudian masukkan tepung terigu dan tapioka. Aduk hingga seluruh bahan menyatu sempurna.
  5. Masukkan sebagian sambal rawit mercon ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Didihkan air, kecilkan api, lalu bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan dan masukkan ke dalam air panas. Masak hingga pentol matang dan mengapung.
  6. Untuk membuat pentol kering, campurkan pentol matang dengan sambal rawit mercon, saus sambal, kecap manis, bawang merah goreng, dan seledri. Aduk hingga rata.
  7. Untuk kuah mercon, panaskan sedikit minyak dalam panci. Tumis daun bawang hingga harum, lalu masukkan sambal rawit mercon dan tumis kembali beberapa saat.
  8. Tambahkan air, saus tomat, saus sambal, dan ayam bubuk. Masak hingga mendidih, kemudian masukkan pentol ke dalam kuah dan biarkan bumbu meresap.
  9. Sajikan pentol mercon kuah bersama bihun, seledri, bawang merah goreng, dan perasan jeruk nipis agar rasanya semakin nikmat.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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