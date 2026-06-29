Siap-Siap Ketagihan Street Food Kebon Kacang, Wajib Coba Ketoprak Kacang Mede yang Gurihnya Nampol Tiada Dua!

JawaPos.com-Kawasan Kebon Kacang menjadi lokasi hidden gem kuliner di Jakarta Pusat.

Di balik gang-gangnya, tersimpan berbagai kuliner legendaris khas ibukota, mulai dari nasi uduk sampai ketoprak, sampai street food dengan cita rasa otentik.

Selain itu, daya tariknya utama dari kawasan ini adalah harganya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan tempat makan di kawasan di pusat Jakarta.

Tidak heran jika Kebon Kacang menjadi destinasi favorit bagi pecinta street food dan warga lokal yang ingin menikmati kuliner hidden gem legendaris, tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut street food hidden gem yang bisa anda temukan di kawasan Kebon Kacang.

Bakwan Rebon Rawit Teri

Jangan lewatkan untuk mencicipi bakwan rebon di kawasan kebon kacang. Bakwan ini dibanderol sekitar Rp 3.000 per bijinya. Bakwan kebon kacang menggunakan tipe bakwan pontianak dengan isian teri, rebon, dan kucai. Bakwan ini disajikan hangat setelah digoreng sampai renyah namun tetap lembut di dalam. Kenikmatannya semakin lengkap dengan saus cocolan sambal merah khas pontianak dengan rasa ekstra pedas.

Ketoprak Kacang Mede

Ketoprak kacang mede berada di antara gang Kebon Kacang tepatnya di dalam gedung Serba Guna Rusun, Jl. Kebon Kacang 42 No. 11, ketoprak ini mulai berjualan pukul 06.30-22.00. Seporsi ketoprak berisi lontong, tauge rebus, timun, telur dadar, disiram sambal kacang, serta kerupuk kuning. Keistimewaannya terletak pada sambal yang menggunakan kacang mede, dan bukan kacang tanah, sehingga menghasilkan aroma lebih harum dan cita rasa yang lebih gurih. Satu porsinya dibanderol dengan harga sekitar Rp 28.000.

Nasi Uduk Kakek H. Suryadi