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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 29 Juni 2026 | 22.54 WIB

Siap-Siap Ketagihan Street Food Kebon Kacang, Wajib Coba Ketoprak Kacang Mede yang Gurihnya Nampol Tiada Dua!

Ilustrasi ketoprak kacang mede/YouTube @riasukmawijaya - Image

Ilustrasi ketoprak kacang mede/YouTube @riasukmawijaya

JawaPos.com-Kawasan Kebon Kacang menjadi lokasi hidden gem kuliner di Jakarta Pusat.

Di balik gang-gangnya, tersimpan berbagai kuliner legendaris khas ibukota, mulai dari nasi uduk sampai ketoprak, sampai street food dengan cita rasa otentik.

Selain itu, daya tariknya utama dari kawasan ini adalah harganya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan tempat makan di kawasan di pusat Jakarta.

Tidak heran jika Kebon Kacang  menjadi destinasi favorit bagi pecinta street food dan warga lokal yang ingin menikmati kuliner hidden gem legendaris, tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut street food hidden gem yang bisa anda temukan di kawasan Kebon Kacang

Jangan lewatkan untuk mencicipi bakwan rebon di kawasan kebon kacang. Bakwan ini dibanderol sekitar Rp 3.000 per bijinya. Bakwan kebon kacang menggunakan tipe bakwan pontianak dengan isian teri, rebon, dan kucai. Bakwan ini disajikan hangat setelah digoreng sampai renyah namun tetap lembut di dalam. Kenikmatannya semakin lengkap dengan saus cocolan sambal merah khas  pontianak dengan rasa ekstra pedas.

Ketoprak kacang mede berada di antara gang Kebon Kacang tepatnya di dalam gedung Serba Guna Rusun, Jl. Kebon Kacang 42 No. 11, ketoprak ini mulai berjualan pukul  06.30-22.00. Seporsi ketoprak berisi lontong, tauge rebus, timun, telur dadar, disiram sambal kacang, serta kerupuk kuning. Keistimewaannya terletak pada sambal yang menggunakan kacang mede, dan bukan kacang tanah, sehingga menghasilkan aroma lebih harum dan cita rasa  yang lebih gurih. Satu porsinya dibanderol dengan harga sekitar Rp 28.000. 

Nasi uduk kakek H. Suryadi berlokasi di Jl. Kebon Kacang X No. 12. Warung nasi uduk ini menyediakan nasi uduk bungkus daun pisang dengan taburan bawang goreng di atasnya. Tersedia berbagai macam lauk yang dapat diambil sepuasnya mulai dari  ayam goreng, ati ampela, sampai daging balado. Di sini tersedia dua jenis sambal yakni, sambal kacang kecap dan sambal pedas. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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