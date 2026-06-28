Berburu Street Food di Tanjungpinang, Sensasi Sekoteng 13 Isian Sampai Uniknya Atraksi Teh Tarik  

JawaPos.com-Tanjungpinang menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Riau.

Lokasinya yang strategis yakni dekat dengan Negara Malaysia dan Singapura, membuat Tanjungpinang dikunjungi banyak wisatawan lokal maupun internasional.

Tidak hanya wisata lautnya yang terkenal, Kota Tanjungpinang juga menyimpan kekayaan kuliner. Perpaduan budaya Melayu dan Tionghoa melahirkan beragam hidangan serta street food bercita rasa khas yang wajib dicoba.

Termasuk street food yang sangat sayang untuk dilewatkan. Mengutip informasi dari kanal YouTube pada (28/6) berkut rekomendasi street food terbaik di Tanjung Pinang.

Boba Toast

Street food kekinian seperti boba toast wajib anda coba saat berkunjung ke Tanjung Pinang. Berbagai varian yang ditawarkan seperti original boba toast dengan harga mulai Rp Rp 20.000-an. Selain itu tersedia aneka topping seperti ice cream boba toast, blueberry boba toast, ovomaltine, nutella, matcha, dan tiramisu. Anda juga dapat memesan varian savory seperti eeg cheese, chicken patty, ham & cheese, tuna mayo sampai chicken salted egg.

Mac Stick

Mac stick adalah tempat yang menjual jajanan aneka jajanan kaki lima ala Korea,mulai dari sate-satean, dumpling, sampai odeng kuah. Menu favorit yang wajib dicoba antara lain fried kimbab, fried dumpling, spicy chicken, enoki sausage, dan sate karage. Anda dapat memilih varian goreng atau kuah, lalu menikmatinya dengan da pilihan saus, yaitu saus tomat dan saus asin yang semakin menambah cita rasa street food ini.

Twister Potato

Twister potato menjadi street food yang tidak boleh terlewatkan. Street food ini berbahan dasar kentang yang kemudian dipotong spiral dengan tusukan yang panjang. Sebelum digoreng, kentang dibalut dengan tepung bumbu khas sehingga menghasilkan tekstur renyah di luar dengan cita rasa gurih yang semakin lezat. Tersedia berbagai macam rasa seperti BBQ, balado, jagung bakar, spicy, keju, saus tomat, dan saus sambal.

Sekoteng

Sekoteng menjadi minuman hangat favorit di Tanjung Pinang. Sekoteng Tanjung Pinang cukup unik karena memiliki isian yang beragama yakni terdiri dari 13 komponen. Isinya terdiri dari jagung rebus, pacar cina, kacang tanah, kolang-kaling, roti tawar, kacang hijau, jamur salju, dan cincau hitam. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 17.000. Perpaduan kuah jahe hangat dengan aneka topping membuat minuman ini digemari banyak orang.

Kue Pai ti