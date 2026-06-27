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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 28 Juni 2026 | 02.55 WIB

Berburu Kuliner Murah Dekat UB, Aneka Street Food Tersedia Ada Dimsum Tiga Ribuan Sampai Makan Kenyang Nasi Rames Cuma Sepuluh Ribu

Ilustrasi dim sum street food sekitar UB/YouTube @hmpipfiaub - Image

Ilustrasi dim sum street food sekitar UB/YouTube @hmpipfiaub

JawaPos.Com - Street food dan jajanan sekitar kampus selalu menarik untuk dicoba. 

Di sekitaran kampus Universitas Brawijaya (UB), anda dapat menemukan kuliner lezat dengan harga affordable.

Mulai dari makanan bert mengenyangkan, aneka minuman segar, sampai street food yang lagi viral, semuanya bisa dinikmati dengan harga anak kos. 

Penasaran apa saja kuliner sekitaran kampus UB yang bisa anda dapatkan dengan budget Rp 10.000-an? Mengutip informasi dari kanal YouTube @@hmpipfiaub pada(27/6) berikut street food sekitaran kampus UB yang wajib anda coba. 

Es teler mendut menjadi pilihan yang tepat untuk menghilangkan dahaga di siang hari. Berlokasi di kawasan suhat, es teler mendut memiliki harga yang sangat ramah di kantong yakni Rp 12.000. Es teler ini disajikan dalam mangkuk berukuran jumbo. Isiannya beragam mulai dari alpukat, jelly, buah-buahan, nangka, kelapa muda, susu, dan es. 

Nasi martabak watugong terbilang unik. Warung ini memadukan martabak telur yang dihidangkan bersama nasi hangat. Hidangan ini semakin nikmat dengan sambal tomat asam, manis, dan pedas. Jadi, tidak heran jika warung ini menjadi favoritnya mahasiswa, terutama harganya yang sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000-an per porsi. 

Warung Matos berlokasi di Jl. Kertosentono. Warung ini menjual aneka lauk dan sayur. Harga yang ditawarkan berkisar  dari Rp 10.000. Di sini anda dapat memilih aneka lauk seperti tempe goreng, tahu goreng, telur balado,tumis kacang, bihun goreng, sate-satean, tempe orek, serta aneka sayur

Street food di kawasan suhat yang satu ini juga tidak boleh terlewatkan. Terang bulan legend sudah lama menjadi favoritnya mahasiswa UB. di sini tersedia berbagai varian rasa mulai dari  original, green tea, red velvet, blackforest. Selain itu, toppingnya juga beragam seperti kacang,oreo, milo, tiramisu, meses, keju, dan chocomaltine. Anda dapat mendapatkan satu porsi terang bulan ini dengan harga yang affordable sekitar  Rp 10.000 untuk perporsinya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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