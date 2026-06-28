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Nola Amalia Rosyada
Senin, 29 Juni 2026 | 03.09 WIB

Resep Nasi Bayam Pedas Gurih, Olahan Nasi Viral yang Bikin Nagih dan Anti Bosan

Potret nasi bayam pedas gurih dengan bayam crispy, kol goreng, dan sambal bawang. (Sumber: instagram.com/@luvyfarentikaa)


JawaPos.com - Jika bosan dengan nasi putih biasa, kreasi Nasi Bayam Pedas Gurih bisa menjadi inspirasi menu yang wajib dicoba. Perpaduan bayam goreng yang renyah, kol goreng yang gurih, serta sambal bawang pedas menghasilkan nasi dengan cita rasa unik yang menggugah selera.

Resep ala @luvyfarentikaa ini juga semakin lengkap dengan tambahan ayam goreng berbumbu, sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam yang praktis tetapi tetap mengenyangkan.

Bayam biasanya diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Namun, ketika digoreng hingga kering dan dicampur ke dalam nasi, bayam memberikan tekstur renyah sekaligus aroma yang khas. Ditambah kol goreng dan sambal bawang, hidangan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit smoky yang membuat siapa pun sulit berhenti makan.

Selain itu, menu ini juga bisa menjadi cara kreatif untuk menambah konsumsi sayuran sehari-hari.

 
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Bahan-Bahan
Bahan Utama
Ayam yang sudah dimarinasi, lalu digoreng
2 ikat bayam (ambil bagian daun saja)
Kol secukupnya

Bumbu Nasi
Bayam goreng
Kol goreng
5 buah cabai rawit
2 siung bawang putih
Minyak panas secukupnya
1 sdm kaldu jamur
Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Nasi Bayam Pedas Gurih
1. Goreng Bahan Utama
Goreng ayam yang telah dimarinasi hingga matang dan berwarna keemasan.
Goreng daun bayam hingga kering dan renyah. Lakukan hal yang sama pada kol, kemudian tiriskan.
2. Buat Sambal Bawang
Haluskan cabai rawit dan bawang putih.
Siram dengan minyak panas, lalu aduk hingga aromanya keluar.
3. Campur Bumbu Nasi
Hancurkan bayam goreng dan kol goreng secara kasar.
Campurkan dengan sambal bawang, kaldu jamur, dan bawang goreng.
4. Sajikan
Campurkan bumbu bayam dan kol ke dalam nasi hangat hingga merata.
Sajikan bersama ayam goreng sebagai pelengkap.

Pastikan bayam digoreng hingga benar-benar kering agar menghasilkan tekstur renyah. Gunakan cabai sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika suka rasa yang lebih gurih, Anda juga bisa menambahkan sedikit minyak bawang atau minyak ayam ke dalam nasi.

Nasi Bayam Pedas Gurih sangat cocok disantap bersama ayam goreng, telur dadar, kulit ayam crispy, ikan goreng, hingga sambal tambahan. Untuk menambah kesegaran, sajikan bersama irisan timun dan tomat.

Dengan bahan sederhana dan cara membuat yang praktis, Nasi Bayam Pedas Gurih bisa menjadi alternatif menu rumahan yang berbeda dari biasanya. Perpaduan tekstur renyah, rasa gurih, dan sensasi pedas membuat menu ini layak masuk daftar masakan favorit keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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