Resep Nasi Bayam Pedas Gurih, Olahan Nasi Viral yang Bikin Nagih dan Anti Bosan

JawaPos.com - Jika bosan dengan nasi putih biasa, kreasi Nasi Bayam Pedas Gurih bisa menjadi inspirasi menu yang wajib dicoba. Perpaduan bayam goreng yang renyah, kol goreng yang gurih, serta sambal bawang pedas menghasilkan nasi dengan cita rasa unik yang menggugah selera.
Resep ala @luvyfarentikaa ini juga semakin lengkap dengan tambahan ayam goreng berbumbu, sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam yang praktis tetapi tetap mengenyangkan.
Bayam biasanya diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Namun, ketika digoreng hingga kering dan dicampur ke dalam nasi, bayam memberikan tekstur renyah sekaligus aroma yang khas. Ditambah kol goreng dan sambal bawang, hidangan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit smoky yang membuat siapa pun sulit berhenti makan.
Selain itu, menu ini juga bisa menjadi cara kreatif untuk menambah konsumsi sayuran sehari-hari.
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