Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Senin, 29 Juni 2026 | 02.43 WIB

Resep Ayam Tumis Sambal Matah, Lauk Pedas Gurih dengan Aroma Jeruk Limo yang Segar

Potret ayam tumis sambal matah yang pedas, gurih, dan segar. (Sumber: instagram.com/@ummu_aleyya) - Image

Potret ayam tumis sambal matah yang pedas, gurih, dan segar. (Sumber: instagram.com/@ummu_aleyya)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Potato Egg Cheese, Sarapan Praktis dengan Kentang, Telur, dan Keju Lumer - Image
Kuliner

Resep Potato Egg Cheese, Sarapan Praktis dengan Kentang, Telur, dan Keju Lumer

Senin, 29 Juni 2026 | 02.38 WIB

Resep Gurame Sambal Matah, Perpaduan Ikan Crispy dan Sambal Segar yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Gurame Sambal Matah, Perpaduan Ikan Crispy dan Sambal Segar yang Bikin Nagih

Minggu, 28 Juni 2026 | 05.27 WIB

Resep Oseng Bakso Jamur, Menu Rumahan Simpel yang Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Resep Oseng Bakso Jamur, Menu Rumahan Simpel yang Bikin Nambah Nasi

Minggu, 28 Juni 2026 | 05.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore