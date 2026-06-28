Resep Brownies Cheesecake, Perpaduan Fudgy Brownies dan Cheesecake Lumer dalam Satu Gigitan

Potret brownies cheesecake fudgy dengan dua lapisan. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)



JawaPos.com - Bagi pecinta cokelat dan keju, Brownies Cheesecake adalah salah satu dessert yang sulit ditolak. Perpaduan lapisan brownies cokelat yang fudgy dan intens dengan cheesecake yang creamy, gurih, serta sedikit asam dari lemon menciptakan kombinasi rasa yang seimbang dan mewah.



Resep ala @martinpraja ini menghadirkan tekstur brownies yang padat dan lembap berkat penggunaan brown butter dan dark chocolate, dipadukan dengan lapisan cheesecake yang lembut dan lumer di setiap gigitan. Cocok disajikan untuk camilan keluarga, hampers, hingga ide jualan.



Brownies identik dengan rasa cokelat yang pekat dan tekstur fudgy, sedangkan cheesecake menawarkan sensasi creamy dan sedikit gurih. Ketika keduanya digabungkan, tercipta dessert dengan lapisan rasa yang kompleks: manis, pahit, gurih, dan sedikit segar dari lemon.



Penggunaan brown butter dalam resep ini juga memberikan aroma nutty dan karamel yang membuat rasa brownies menjadi lebih kaya.



Bahan-Bahan

Bahan Brownies

200 gram butter

120 gram dark chocolate

1 sdt bubuk kopi



Bahan Telur dan Gula

3 butir telur

100 gram gula pasir

100 gram brown sugar



Bahan Kering

80 gram tepung terigu

50 gram cocoa powder

Sejumput garam

60 gram chocochips



Bahan Cheesecake

200 gram softened cream cheese atau keju filling

60 gram gula halus

1 tetes vanilla

2 sdm lemon juice

1 butir telur



Cara Membuat Brownies Cheesecake

1. Buat Brown Butter

Panaskan butter dengan api kecil hingga berubah warna menjadi kecokelatan dan mengeluarkan aroma karamel atau nutty.

Matikan api, lalu masukkan dark chocolate dan bubuk kopi. Aduk hingga cokelat meleleh sempurna. Dinginkan hingga suhu ruang.

2. Kocok Telur dan Gula

Kocok telur, gula pasir, dan brown sugar hingga gula larut dan adonan tampak lebih pucat.

Tuangkan campuran brown butter dan cokelat yang sudah dingin, lalu aduk hingga rata.

3. Masukkan Bahan Kering

Tambahkan tepung terigu, cocoa powder, garam, dan chocochips.

Aduk menggunakan spatula hingga seluruh bahan tercampur rata.

4. Buat Adonan Cheesecake

Mixer cream cheese, gula halus, vanilla, lemon juice, dan telur hingga lembut dan tidak bergerindil.

5. Susun dalam Loyang

Siapkan loyang yang telah dialasi baking paper.

Tuang sebagian adonan brownies sebagai lapisan pertama.

Tambahkan adonan cheesecake di bagian tengah dan ratakan.

Tuang sisa adonan brownies di atasnya.

Tambahkan sisa adonan cheesecake, lalu buat motif swirl menggunakan tusuk sate atau pisau.

6. Panggang

Panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 170-180°C hingga matang.

Waktu memanggang dapat disesuaikan dengan ukuran loyang dan karakter oven masing-masing.

7. Dinginkan

Setelah matang, diamkan brownies cheesecake selama 2-3 jam sebelum dipotong agar teksturnya lebih set dan hasil potongannya rapi.



Jangan menuangkan campuran cokelat saat masih panas ke dalam telur karena dapat membuat telur matang sebagian. Pastikan cream cheese berada pada suhu ruang agar adonan cheesecake menjadi halus dan tidak menggumpal. Selain itu, hindari memanggang terlalu lama agar tekstur brownies tetap fudgy dan cheesecake tetap creamy.



Untuk hasil yang lebih maksimal, simpan brownies cheesecake di dalam kulkas selama beberapa jam sebelum disajikan.



Brownies Cheesecake sangat cocok dinikmati bersama kopi hitam, espresso, latte, teh hangat, maupun susu dingin. Dessert ini juga dapat diberi tambahan topping seperti es krim vanilla, saus cokelat, atau buah beri segar.



Selain untuk camilan keluarga, brownies cheesecake juga cocok dijadikan hampers, sajian acara spesial, atau bahkan ide usaha rumahan.



Perpaduan brownies cokelat yang fudgy dengan cheesecake yang creamy membuktikan bahwa dessert premium tidak selalu harus dibeli di kafe atau toko roti. Dengan bahan yang relatif sederhana dan teknik yang tepat, Anda bisa menghadirkan Brownies Cheesecake yang kaya rasa dan memanjakan setiap gigitan.