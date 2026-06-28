Resep Brown Sugar Matcha Latte, Minuman Creamy dengan Perpaduan Matcha dan Karamel yang Nikmat

Potret brown sugar matcha latte yang creamy dan menyegarkan. (Sumber: instagram.com/@rumah.melatii)

JawaPos.com - Bagi pecinta minuman berbasis teh hijau, Brown Sugar Matcha Latte menjadi salah satu kreasi yang wajib dicoba. Perpaduan rasa khas matcha yang earthy dan sedikit pahit dengan manisnya brown sugar menghasilkan minuman yang seimbang, creamy, dan menyegarkan.



Resep ala @rumah.melatii ini sangat praktis karena menggunakan matcha powder instan, sehingga cocok dibuat di rumah tanpa memerlukan peralatan khusus. Selain tampilannya cantik dengan gradasi warna hijau dan cokelat, rasanya juga tidak kalah dengan minuman di kafe.



Matcha memiliki karakter rasa yang sedikit pahit, creamy, dan umami. Sementara itu, brown sugar memberikan rasa manis dengan sentuhan karamel yang khas. Kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan rasa yang membuat minuman ini tidak terlalu manis, tetapi tetap kaya dan memanjakan.



Ditambah susu dingin dan es batu, Brown Sugar Matcha Latte menjadi minuman yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca panas.



Bahan-Bahan

1 sachet matcha powder instan

40 ml air hangat

2 sdm liquid brown sugar

175 gram es batu

125 ml susu UHT



Cara Membuat Brown Sugar Matcha Latte

1. Larutkan Matcha

Masukkan matcha powder instan ke dalam gelas atau mangkuk kecil.

Tambahkan 40 ml air hangat, lalu aduk atau whisk hingga larut dan tidak bergerindil.

2. Siapkan Gelas

Tuangkan liquid brown sugar ke dasar gelas.

Masukkan es batu hingga memenuhi sebagian besar gelas.

3. Tambahkan Susu

Tuang susu UHT secara perlahan ke dalam gelas.

4. Tuang Matcha

Tuangkan larutan matcha di bagian paling atas secara perlahan agar terbentuk lapisan warna yang cantik.

5. Sajikan

Aduk sebelum diminum agar seluruh rasa tercampur sempurna.



Gunakan air hangat, bukan air mendidih, saat melarutkan matcha agar aromanya tetap terjaga. Jika ingin rasa matcha yang lebih kuat, Anda dapat menambah jumlah bubuk matcha sesuai selera. Untuk sensasi yang lebih creamy, susu UHT dapat diganti dengan susu full cream atau oat milk.



Selain itu, menggunakan brown sugar cair akan menghasilkan rasa karamel yang lebih kaya dibandingkan gula biasa.



Brown Sugar Matcha Latte sangat cocok dinikmati bersama pastry, croissant, brownies, cheesecake, atau camilan ringan seperti cookies dan roti panggang. Minuman ini juga pas sebagai teman bekerja, belajar, atau bersantai di sore hari.



Dengan bahan yang sederhana dan langkah pembuatan yang praktis, Brown Sugar Matcha Latte menjadi pilihan minuman rumahan yang ekonomis namun tetap terasa premium. Perpaduan matcha, susu, dan brown sugar menghasilkan cita rasa yang lembut, manis, dan menyegarkan dalam satu gelas.