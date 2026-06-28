Resep Potato Egg Cheese, Sarapan Praktis dengan Kentang, Telur, dan Keju Lumer

Potret potato egg cheese dengan kentang parut, telur, dan keju lumer. (Sumber: instagram.com/@sitalidah)

JawaPos.com - Jika sedang mencari ide sarapan atau camilan yang praktis tetapi tetap mengenyangkan, Potato Egg Cheese ala @sitalidah bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan kentang parut yang renyah, telur yang lembut, serta keju yang lumer menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa yang kaya dan tekstur yang memanjakan.



Menu ini cocok disiapkan untuk sarapan keluarga, bekal, maupun camilan sore karena hanya menggunakan beberapa bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah.



Kentang memiliki tekstur yang lembut di bagian dalam namun dapat menjadi renyah saat dimasak di atas pan. Ketika dipadukan dengan telur dan berbagai jenis keju, hasilnya adalah hidangan yang gurih, creamy, dan mengenyangkan.



Tambahan black truffle seasoning juga memberikan aroma earthy yang khas sehingga cita rasa sederhana dari kentang dan telur terasa lebih premium.



Bahan-Bahan

4 buah kentang

3 butir telur

Black truffle seasoning secukupnya

Lada hitam secukupnya

Keju quick melt secukupnya

Keju mozzarella secukupnya



Cara Membuat Potato Egg Cheese

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang, lalu parut menggunakan parutan kasar.

Jika kentang mengeluarkan banyak air, peras sedikit agar hasil akhirnya lebih renyah.

2. Masak Kentang

Panaskan sedikit minyak atau mentega di atas pan.

Masukkan kentang parut, ratakan hingga membentuk lapisan tipis, lalu masak dengan api sedang hingga bagian bawah mulai kecokelatan.

3. Tambahkan Telur

Kocok telur, lalu tuangkan di atas lapisan kentang.

Taburkan black truffle seasoning dan lada hitam sesuai selera.

Biarkan hingga telur mulai set.

4. Balik dan Tambahkan Keju

Balik perlahan menggunakan spatula.

Tambahkan parutan keju quick melt dan potongan mozzarella di salah satu sisi.

5. Lipat dan Sajikan

Lipat potato egg cheese menjadi dua bagian.

Masak sebentar hingga keju meleleh sempurna.

Angkat dan sajikan selagi hangat.



Gunakan api sedang agar kentang matang merata tanpa cepat gosong. Jika ingin tekstur yang lebih crispy, diamkan kentang beberapa menit sebelum dibalik. Selain itu, gunakan kombinasi quick melt dan mozzarella untuk mendapatkan tekstur keju yang creamy sekaligus stretchy.



Jika tidak memiliki black truffle seasoning, Anda bisa menggantinya dengan bawang putih bubuk atau oregano.



Potato Egg Cheese sangat cocok disajikan bersama saus sambal, mayones, saus keju, atau saus barbeque. Untuk sarapan yang lebih lengkap, hidangan ini dapat dipadukan dengan smoked beef, sosis, salad segar, atau segelas susu hangat.



Menu ini juga bisa menjadi alternatif hash brown dan omelette yang lebih mengenyangkan.



Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang cepat, Potato Egg Cheese menjadi salah satu menu praktis yang cocok untuk berbagai suasana. Perpaduan kentang yang renyah, telur yang lembut, dan keju yang lumer membuat hidangan ini sulit untuk ditolak.